Trump amenință că mută meciurile Cupei Mondiale din orașele ”nesigure”. Ar fi vizate New York, Los Angeles ori San Francisco

Donald Trump amenință că va muta meciurile Cupei Mondiale din orașele gazdă „nesigure”, deși nu este clar dacă președintele SUA are autoritatea de a schimba locațiile turneului internațional organizat de FIFA.

Donald Trump a amenințat că va muta meciurile Cupei Mondiale din orașe pe care le consideră „nesigure”, scrie Sky News. Cupa Mondială din 2026 va avea loc în mai multe state, inclusiv în orașe conduse de democrați, precum New York, Los Angeles, Seattle și San Francisco.

„Dacă eu consider că nu este sigur, vom muta meciurile din acel oraș”, a declarat Trump. Președintele american a adăugat că dacă un stadion sau un oraș „va fi chiar și un pic periculos pentru Cupa Mondială” sau pentru Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, „îl vom schimba puțin”. „Dar sper că asta nu se va întâmpla”, a completat Trump.

Nu este clar dacă Donald Trump are autoritatea de a schimba locațiile turneului internațional de fotbal organizat de FIFA, organismul mondial de conducere a acestui sport, care este responsabil de organizarea și selectarea orașelor gazdă.

Orice modificare s-ar confrunta cu provocări logistice, Cupa Mondială începând oficial pe 11 iunie, cu primele meciuri găzduite în SUA având loc a doua zi. Statele Unite găzduiesc turneul final împreună cu Mexic și Canada.

Pe parcursul celui de-al doilea său mandat, președintele republican al SUA a susținut că orașele conduse de primari democrați au rate ridicate ale criminalității și sunt nesigure.

SUA se opun interzicerii echipelor Israelului din competițiile FIFA și UEFA

În iunie, a ordonat desfășurarea Gărzii Naționale la Los Angeles din cauza protestelor împotriva raidurilor împotriva imigrației, iar în august la Washington DC, din cauza criminalității. De asemenea, a amenințat în repetate rânduri că va trimite trupe în orașe precum Chicago.

Acest lucru vine după ce Administrația Trump a anunțat că va respinge orice încercare de a interzice echipele de fotbal israeliene din competițiile UEFA și FIFA: ”SUA vor încerca absolut să oprească interzicerea Israelului”.

FIFA și UEFA au respins anterior apelurile de suspendare a Israelului. UEFA a făcut publică o distincție între interdicția Rusiei și participarea Israelului - afirmând că Rusia a lansat o invazie neprovocată a Ucrainei, în timp ce războiul Israelului din Gaza este un răspuns la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

La începutul acestei luni, o comisie înființată de ONU a acuzat Israelul de comiterea de genocid în Gaza - acuzații respinse de Israel.

