Reacția lui Mircea Lucescu, după victoria cu Austria: „A învins inteligenţa şi cunoaşterea. Nicio minge nu ne-a surprins”

Stiri Sport
13-10-2025 | 07:08
mircea lucescu
Profimedia

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a declarat duminică seara, după victoria cu Austria (1-0) în preliminariile CM 2026, că succesul a fost al inteligenței și al cunoașterii, lăudându-și jucătorii pentru perseverență.

autor
Aura Trif

"Jucătorii au dat totul pe teren. Este ceea ce am cerut eu să facem, a învins inteligenţa şi cunoaşterea tuturor. În spatele lor s-a adăugat comunicarea fantastică, sacrificiul lor. A fost momentul în care au ştiut exact ce să facă pe teren. Nicio minge nu ne-a surprins, nu au putut folosi nicio minge lungă, nici măcar accelerările. Am pregătit această partidă în această perioadă şi au dat satisfacţii, a dat roade. Am avut şansa să marcăm în ultimul minut, dar am construit golul, cu Ianis, cu Man, cu respingerea, şi apoi din nou cu centrare pe partea opusă. Ei ştiau foarte bine că austriecii ies la pressing şi acolo a apărut Ghiţă extraordinar. Ştiam că este un jucător foarte bun, ştie unde să fie şi cum să rezolve faza", a declarat Lucescu.

meci romania austria meci romania austria
meci romania austria meci romania austria
meci romania austria meci romania austria
meci romania austria meci romania austria
meci romania austria meci romania austria
meci romania austria meci romania austria
meci romania austria meci romania austria
meci romania austria meci romania austria
mircea lucescu mircea lucescu
mircea lucescu mircea lucescu
Virgil Ghiță Virgil Ghiță
romania austria romania austria
romania austria romania austria
romania austria romania austria
romania austria romania austria
romania austria romania austria
romania austria romania austria
romania austria romania austria
romania austria romania austria
romania austria romania austria
romania austria romania austria

Tehnicianul s-a arătat încântat mai mult de jocul echipei decât de victoria obţinută.

"Este un rezultat foarte bun, dar încă o dată nu rezultatul contează, mă bucură mai mult jocul pe care l-am făcut. Duelurile pe care întotdeauna le pierdeam, în Cipru am avut un raport ruşinos, de data asta am câştigat toate duelurile la mijlocul terenului. Ianis Hagi şi-a luat în serios rolul de căpitan. A fost inteligent, s-a luptat cu adversarul, ceea ce nu era specific lui, a făcut-o de această dată ca un adevărat căpitan şi eu sunt foarte mulţumit pentru asta. Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniştit, şi a ştiut când să construiască şi când să joace lung. Bîrligea a fost o demonstraţie de forţă în atac în raport cu adversarii. Deci au fost lucruri pozitive. Victoria este importantă dacă aduce o altă victorie, altfel nu are nicio valoare", a adăugat Lucescu.

Citește și
Virgil Ghiță
Virgil Ghiţă, după ce a adus victoria în meciul cu Austria: E una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea de fotbalist

Despre viitorul la națională

Selecţionerul României a precizat că nu a luat încă o decizie în ceea ce priveşte continuarea sa la cârma echipei naţionale, spunând că dacă nu va obţine calificarea direct va lăsa pe altcineva pe banca tehnică pentru baraj.

"O să vedem. Eu am încercat să-mi fac datoria. Eu am promis, dacă nu obţin calificarea, las pe altcineva să joace barajul. Dar până atunci eu trebuie să construiesc o echipă de baraj", a mai spus Lucescu.

Naţionala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundaşul Virgil Ghiţă (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

Următoarea partidă a tricolorilor se va disputa pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herţegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

Sursa: Agerpres

Etichete: fotbal, mircea lucescu, victorie, meci, campionatul mondial,

Dată publicare: 13-10-2025 07:08

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
Citește și...
România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026
Stiri Sport
România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026

România a învins Austria cu 1-0, printr-un gol marcat la ultima fază a meciului disputat duminică pe Arena Națională. 

Recomandări
Ipidele au făcut ravagii în pădurile din Apuseni. Pădurarii nu intră de frica ursului, drona zace în cutie
Romania, te iubesc!
Ipidele au făcut ravagii în pădurile din Apuseni. Pădurarii nu intră de frica ursului, drona zace în cutie

Uscați de nepăsare, partea a II-a. Dosarul despre lipsa pădurii din Voila a stat până de curând ascuns prin sertarele Gărzii de Mediu Braşov. A ieşit la iveală şi a plecat către organele de anchetă după ce am întrebat de soarta lui.

Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”
Stiri actuale
Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”

Record de pelerini la Iași, la racla Sfintei Parascheva. Aproape 150.000 de credincioși au mers în aceste zile în capitala Moldovei, iar unii dintre ei au stat și câte 12 ore la coadă.

România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026
Stiri Sport
România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026

România a învins Austria cu 1-0, printr-un gol marcat la ultima fază a meciului disputat duminică pe Arena Națională. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Octombrie 2025

29:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28