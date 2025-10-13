Reacția lui Mircea Lucescu, după victoria cu Austria: „A învins inteligenţa şi cunoaşterea. Nicio minge nu ne-a surprins”

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a declarat duminică seara, după victoria cu Austria (1-0) în preliminariile CM 2026, că succesul a fost al inteligenței și al cunoașterii, lăudându-și jucătorii pentru perseverență.

"Jucătorii au dat totul pe teren. Este ceea ce am cerut eu să facem, a învins inteligenţa şi cunoaşterea tuturor. În spatele lor s-a adăugat comunicarea fantastică, sacrificiul lor. A fost momentul în care au ştiut exact ce să facă pe teren. Nicio minge nu ne-a surprins, nu au putut folosi nicio minge lungă, nici măcar accelerările. Am pregătit această partidă în această perioadă şi au dat satisfacţii, a dat roade. Am avut şansa să marcăm în ultimul minut, dar am construit golul, cu Ianis, cu Man, cu respingerea, şi apoi din nou cu centrare pe partea opusă. Ei ştiau foarte bine că austriecii ies la pressing şi acolo a apărut Ghiţă extraordinar. Ştiam că este un jucător foarte bun, ştie unde să fie şi cum să rezolve faza", a declarat Lucescu.

Tehnicianul s-a arătat încântat mai mult de jocul echipei decât de victoria obţinută.

"Este un rezultat foarte bun, dar încă o dată nu rezultatul contează, mă bucură mai mult jocul pe care l-am făcut. Duelurile pe care întotdeauna le pierdeam, în Cipru am avut un raport ruşinos, de data asta am câştigat toate duelurile la mijlocul terenului. Ianis Hagi şi-a luat în serios rolul de căpitan. A fost inteligent, s-a luptat cu adversarul, ceea ce nu era specific lui, a făcut-o de această dată ca un adevărat căpitan şi eu sunt foarte mulţumit pentru asta. Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniştit, şi a ştiut când să construiască şi când să joace lung. Bîrligea a fost o demonstraţie de forţă în atac în raport cu adversarii. Deci au fost lucruri pozitive. Victoria este importantă dacă aduce o altă victorie, altfel nu are nicio valoare", a adăugat Lucescu.

Despre viitorul la națională

Selecţionerul României a precizat că nu a luat încă o decizie în ceea ce priveşte continuarea sa la cârma echipei naţionale, spunând că dacă nu va obţine calificarea direct va lăsa pe altcineva pe banca tehnică pentru baraj.

"O să vedem. Eu am încercat să-mi fac datoria. Eu am promis, dacă nu obţin calificarea, las pe altcineva să joace barajul. Dar până atunci eu trebuie să construiesc o echipă de baraj", a mai spus Lucescu.

Naţionala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundaşul Virgil Ghiţă (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

Următoarea partidă a tricolorilor se va disputa pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herţegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

