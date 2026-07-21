Avionul care transporta „Selección” a aterizat în jurul orei 18:20, ora locală (00:20, la București), pe aeroportul situat la 32 km de Buenos Aires. Adică în momentul în care jucătorii Spaniei își încheiau sărbătorile publice la Madrid.

La coborârea din avion, un covor roșu îi aștepta pe argentinieni, conform imaginilor transmise de Aerolineas Argentinas. Jucătorii au fost transportați imediat cu un autobuz descoperit la sediul AFA, situat la 4 km distanță.

Cu mai mult de o oră înainte de sosirea prevăzută a avionului, sub o ploaie rece și fină, mii de oameni cântau în cor, scandau lozinci și intonau imnul național, pe fondul zgomotului petardelor și al vuvuzelelor, într-o mare de steaguri și tricouri alb-albastre, pe largile esplanade situate între un nod rutier și domeniul AFA.

Căpitanul Lionel Messi nu se numără printre jucătorii care s-au întors luni, la fel ca Enzo Fernandez sau Julian Alvarez.

Târziu, în noaptea de duminică, AFA a anunțat că „unii jucători din lot vor pleca direct din Statele Unite către diferite destinații, pentru a se reîntoarce la cluburile lor sau pentru a-și începe perioada de odihnă”.

Nici AFA, nici autoritățile argentiniene nu au făcut vreo declarație de la finală în legătură cu o eventuală ceremonie oficială de întâmpinare a jucătorilor la întoarcere. După meci, președintele Javier Milei anunțase că o zi din viitor, aleasă de jucători și de staff pentru a le onora statutul de vicecampioni, va fi declarată zi liberă. Acest anunț nu se concretizase până la sfârșitul zilei de luni.