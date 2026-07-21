Căpitanul echipei Albiceleste a revenit apoi asupra momentelor importante ale parcursului Argentinei în acest turneu, scrie News.ro.

„Aleg, de asemenea, să mă agăţ de toate lucrurile bune, de meciurile pe care le-am întors în favoarea noastră dând totul, de momentele care vor rămâne pentru totdeauna gravate în memoria noastră”, a adăugat Messi, în vârstă de 39 de ani, care a disputat, fără îndoială, ultima Cupă Mondială din cariera sa.

Genialul jucător din Rosario, care şi-a dus echipa de trei ori în finala Cupei Mondiale (2014, 2022, 2026), a mulţumit „pentru sprijinul unei întregi ţări care, prin munca şi efortul acestui grup, i-a readus încă o dată printre cele mai bune echipe din lume”.

„Încă o dată, am reuşit să ne unim ca ţară şi să rămânem solidari, împărtăşind mândria imensă de a fi argentinieni”, a spus Lionel Messi, care a încheiat cu felicitări adresate Spaniei, campioana mondială.

Spania a câștigat Cupa Mondială 2026

Selecţionata Spaniei a câştigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Campioana europeană en titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care sud-americanii nu aveau niciun şut la poartă până la deschiderea scorului şi nu au tras pe spaţiul porţii nici după aceea.

Al doilea titlu mondial pentru spanioli

Spania obţine al doilea său titlu mondial la 16 ani de la primul, câştigat în Africa de Sud, 1-0 cu Olanda, tot după prelungiri, printr-un gol înscris de Andres Iniesta.

''La Roja'' a avut prima ocazie de gol prin Yamal (5), cu un şut din unghi, după o combinaţie cu Olmo, dar Dibu Martinez a apărat. Oyarzabal (39) a şutat de la 18 metri, dar goalkeeper-ul lui Aston Villa a fost la post. Cucurella (43) a şutat de la 20 de metri, însă imprecis.

În repriza secundă, dominarea ibericilor s-a accentuat, dar, rând pe rând, nu au reuşit să îl învingă pe Emiliano Martinez jucători ca Baena (46), Olmo (64), Ferran Torres (67), Pedri (77), Cubarsi (77), Laporte (81), Nico Williams (90+3), Yamal (90+8).

În min. 90+3, Fernandez a făcut un fault la Cubarsi la centrul terenului şi a primit al doilea cartonaş galben.

În prelungiri, Martinez a salvat golul şi la lovitura de cap a lui Nico Williams (93). Atacantul lui Athletic Bilbao a reuşit să înscrie (96), dar golul a fost anulat pentru un fault comis de Merino la Otamendi.

Merino a ratat o mare ocazie de gol (103), reluând cu capul de la 7 metri lângă poartă.

Golul de titlu mondial s-a marcat în min. 106, când Pedro Porro a trimis o centrare în careu, Nico Williams a întors cu capul, iar Ferran Torres a şutat sub transversală.

Argentina a luptat până la final, dar nu a putut întoarce rezultatul

Deşi aflată în zece oameni, Argentina s-a aruncat disperată în atac şi a avut două şanse de a înscrie. Senesi (120) a reluat din careul mic centrarea lui Simeone, dar mingea a fost deviată în corner, iar Giuliano Simeone (120+2) a şutat de la 10 metri din voleu peste poartă.

Spania a fost echipa mai bună pe tot parcursul acestui turneu, în timp ce Argentina a produs câteva reveniri epice, reuşind un parcurs remarcabil, cu a şaptea sa finală de Cupă Mondială, care a încununat cariera remarcabilă a legendarului Lionel Messi, care a fost motorul selecţionatei Albiceleste până în finală.