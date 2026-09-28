Un studiu pe adulți de peste 60 de ani oferă primele dovezi că această terapie ar putea încetini ritmul îmbătrânirii biologice.

Cercetătorii de la University of California, Los Angeles (UCLA) au analizat aproape 100 de adulți cu insomnie, incluși într-un studiu mai amplu, în care 291 de participanți au fost repartizați aleatoriu pentru a primi fie terapie cognitiv-comportamentală pentru insomnie (CBT), fie terapie de educație privind somnul.

CBT pentru insomnie presupune mai multe ședințe cu un specialist, care îi ajută pe pacienți să identifice și să schimbe gândurile, comportamentele și obiceiurile care le afectează somnul.

Cercetătorii au analizat probe de sânge recoltate înainte de tratament și până la doi ani după acesta. Pentru evaluarea îmbătrânirii au folosit, printre altele, DunedinPACE, un indicator bazat pe modificări epigenetice ale ADN-ului.

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