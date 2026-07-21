Se numește Mecha Chameleon și propune o reinterpretare modernă a jocului clasic „de-a v-ați ascunselea”, mizând pe creativitate, strategie și capacitatea jucătorilor de a se camufla.

Jocul face parte dintr-un trend tot mai vizibil în industria gamingului, în care mecanica principală este ascunderea și păcălirea adversarilor. Spre deosebire de jocurile clasice de tip hide-and-seek, aici jucătorii nu trebuie doar să găsească un loc bun unde să se ascundă, ci să devină aproape parte din mediul înconjurător.

Într-o singură lună, jocul ar fi ajuns la 15 milioane de exemplare vândute, performanță care l-a transformat într-unul dintre titlurile cu cea mai rapidă creștere în popularitate.

Cum funcționează Mecha Chameleon

Mecanica jocului este simplă: 12 persoane intră într-o rundă și încearcă să se ascundă, în timp ce un singur jucător are rolul de căutător. Misiunea celor ascunși este să evite să fie descoperiți până la finalul rundei.

Elementul care diferențiază jocul este posibilitatea de camuflare. Jucătorii nu se limitează la ascunderea în spatele unor obiecte, ci pot folosi mediul din jur pentru a se integra în decor.

Numele jocului vine tocmai de la această abilitate de adaptare, asemănătoare unui cameleon, care își schimbă aspectul pentru a se proteja.

Creativitatea, cheia succesului

În Mecha Chameleon, victoria nu depinde doar de viteză sau reflexe, ci mai ales de imaginație. Jucătorii trebuie să găsească cele mai ingenioase metode pentru a nu fi observați și să anticipeze modul în care adversarul va căuta.

Succesul jocului vine într-un moment în care tot mai mulți dezvoltatori pun accent pe experiențe multiplayer simple, dar care generează interacțiune între jucători și momente amuzante.

Puteți afla mai multe informații din materialul video atașat.