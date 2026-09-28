Un avion Delta Air Lines a aterizat de urgență duminică pe aeroportul din Porto, în Portugalia, după ce a fost detectat fum în cabină, iar patru pasageri au fost transportați la spital, potrivit serviciilor de protecție civilă, potrivit tnlive.sk.

Aeronava zbura de la Barcelona spre Boston, în Statele Unite, și avea la bord 296 de pasageri când a fost deviată, potrivit relatărilor din presă.

Patru pasageri au fost transportați la spital

Serviciul de protecție civilă a transmis că 14 pasageri au avut nevoie de asistență după ce avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din nordul Portugaliei.

Patru dintre aceștia au fost transportați la spital cu simptome provocate de inhalarea fumului, însă starea lor a fost descrisă drept „ușoară”, a precizat un purtător de cuvânt.

Cauza incidentului nu era cunoscută imediat, potrivit serviciului de protecție civilă, citat de AFP.