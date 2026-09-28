„Suntem în Oleșki și nu putem pleca. Murim de foame... În acest moment, nu mai am absolut nimic de mâncare”, se arată în mesajul unei femei din orașul asediat, care aștepta să fie evacuată de forțele de ocupație.

Înainte de război, femeia cântărea 110 kilograme. Acum mai avea doar 67 de kilograme, a scris ea.

„La început m-am bucurat [că am slăbit], dar acum îmi dau seama că voi muri fără hrană adecvată, bogată în proteine. Este foarte greu. Casa în care am stat iarna trecută a fost și ea distrusă și a ars. La fel ca propria noastră casă... Încă suntem în viață.”

Oleșki, situat peste râul Nipru față de orașul Herson, din sudul Ucrainei, a devenit „un iad pe pământ”, potrivit unor ucraineni familiarizați cu situația din zonă.

În acest weekend, autoritățile militare din Herson au desfășurat o amplă operațiune de parașutare a unor ajutoare de urgență – alimente, apă și medicamente – în oraș și în zonele din jur, folosind drone de mari dimensiuni. Operațiunea a avut loc după ce Rusia ar fi respins din nou o încetare a focului care să permită evacuarea civililor.

Administrația militară din Herson a anunțat că aproximativ patru tone de alimente au fost lansate în 100 de locații, însă nu este clar cât din această cantitate a fost interceptată de armata rusă.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a adus în discuție situația din Oleșki în această săptămână, la Adunarea Generală a ONU de la New York. Un banner cu mesajul „Salvați Oleșki” a fost afișat vineri la un meci Ucraina-Ungaria din Liga Națiunilor.

Într-o declarație publicată luni, Sîbiha a avertizat asupra unei „catastrofe umanitare” și a cerut evacuarea imediată a civililor, acuzând Rusia că reprezintă „singurul obstacol”.

„Rusia face în mod deliberat viața imposibilă acolo. Îi lasă să moară de foame”, a declarat el într-un discurs susținut în timpul Adunării Generale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut în această lună „situația critică” din Oleșki, dar a acuzat forțele ucrainene că blochează ajutoarele umanitare destinate locuitorilor.

Până în luna mai, alimentele încă mai ajungeau la locuitorii orașului, care înainte de război avea o populație de aproximativ 24.000 de persoane. Din mai însă, pe măsură ce forțele ruse de ocupație au extins câmpurile minate și acoperirea cu drone, puținele livrări care mai ajungeau în zonă s-au oprit complet.

Situația civililor este agravată și de faptul că ampla campanie ucraineană cu drone din această vară împotriva liniilor rusești de aprovizionare a provocat penurii în rândul trupelor invadatoare aflate pe linia frontului. Acestea, la rândul lor, fură puținele alimente pe care civilii ucraineni au reușit să le păstreze.

În mesajele transmise publicației The Guardian, locuitorii spun că au ajuns să mănânce o singură dată pe zi: supă fără cartofi, preparată din dovlecei cultivați în ceea ce odinioară erau jardinierele cu flori ale blocurilor din oraș, uneori cu adaos de iarbă grasă, o plantă sălbatică comestibilă.

„Rămânem fără de toate”, spunea un locuitor la începutul verii. „Până în august, situația va deveni critică pentru noi. Iar când va veni toamna, cu siguranță vom muri. Eu deja mor. Sunt tot mai slăbit pe zi ce trece.”

La 1 septembrie, un convoi cu alimente care se îndrepta spre oraș a fost atacat. Moscova a acuzat forțele armate ucrainene pentru atac, în timp ce Kievul a acuzat trupele ruse.

Oficialii ucraineni afirmă că încercările de a trimite alimente cu ajutorul dronelor au avut un impact redus: proviziile sunt confiscate de soldații ruși, iar în cel puțin un caz persoana căreia îi erau destinate ajutoarele a fost arestată.