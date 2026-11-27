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Messi și-a confirmat deja participarea, în timp ce Ronaldo a fost invitat, însă prezența sa rămâne incertă, disponibilitatea starului portughez depinzând de programul echipei Al Nassr, potrivit worldsoccertalk.

Când s-au aflat ultima dată pe același teren

Răspunsul este 19 ianuarie 2023, într-un meci amical disputat la Riad, între Paris Saint-Germain și Riyadh Season XI, o selecționată formată din jucători de la Al Nassr și Al Hilal. Partida a marcat și debutul lui Ronaldo în Arabia Saudită.

Messi a deschis scorul la doar trei minute de la începutul partidei, în timp ce Ronaldo a răspuns cu o dublă, marcând o dată din penalty și încă o dată înainte de pauză. PSG s-a impus în cele din urmă cu 5-4, într-un meci în care ambii fotbaliști și-au demonstrat calitățile, dar care nu a fost inclus în bilanțul confruntărilor directe oficiale.

Ultima confruntare oficială dintre Messi și Ronaldo

În competițiile oficiale, ultima întâlnire dintre cei doi datează de și mai mult timp. Aceasta a avut loc în faza grupelor Ligii Campionilor, în sezonul 2020-2021, când Juventus a învins Barcelona cu 3-0 pe Camp Nou, pe 8 decembrie 2020, Ronaldo marcând de două ori din penalty.

În total, cei doi s-au întâlnit de 36 de ori în meciuri oficiale, Messi având avantajul în confruntările directe, cu 16 victorii, față de cele 11 ale lui Ronaldo, în timp ce nouă partide s-au încheiat la egalitate.

De atunci, drumurile lor nu s-au mai intersectat. O posibilă confruntare între cei doi, în cadrul unui meci dintre Inter Miami și Al Nassr, la începutul anului 2024, nu s-a concretizat conform așteptărilor, deoarece Ronaldo a lipsit de la partidă pentru a se recupera după o accidentare.

Tocmai de aceea, meciul de retragere de la Buenos Aires, în cazul în care ambii vor participa, ar putea oferi un moment inedit, întrucât cei doi nu au evoluat niciodată pentru aceeași echipă, nici într-un meci oficial, nici într-unul demonstrativ.

Ultima întâlnire dintre Messi și Ronaldo la echipele naționale

La nivel internațional, ultima dată când Messi și Ronaldo s-au confruntat a fost pe 18 noiembrie 2014, într-un meci amical disputat pe Old Trafford, în care Portugalia a învins Argentina cu 1-0, grație unui gol marcat cu capul de Raphael Guerreiro în prelungiri.

Cei doi se mai întâlniseră într-un meci amical în 2011, câștigat de Argentina cu 2-1. Aceste două partide demonstrative sunt singurele în care cei doi au fost adversari la echipele naționale, întrucât nu s-au confruntat niciodată la o Cupă Mondială sau în cadrul unui alt turneu oficial.

Cupa Mondială din 2026 a reprezentat ultima șansă reală ca acest lucru să se schimbe înainte ca ambii să se retragă de la echipele naționale, însă întâlnirea nu a mai avut loc. Argentina a ajuns în finală, unde a pierdut cu 0-1 în fața Spaniei, în timp ce Portugalia a fost eliminată de același adversar în optimile de finală.

Odată cu retragerea celor două staruri din fotbalul internațional, meciul de retragere al lui Carlos Tevez, programat pe 20 decembrie, pe stadionul La Bombonera, reprezintă una dintre puținele ocazii rămase de a-i vedea din nou pe Messi și Ronaldo pe același teren și, poate, chiar în aceeași echipă.