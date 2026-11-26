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🚨𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗨 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗩𝗨 !!! 🌏 Le match de l’AFC Champions League 2 (Ligue Europa asiatique) a dû changer d’arbitre, après que l’officiel aurait été soupçonné d’être sous l’emprise DE L’ALCOOL ! 😱 Lors du match entre Al Jazira 🇦🇪 et Gol Gohar 🇮🇷. L’arbitre syrien Hanna Hattab a été remplacé à la mi-temps, et c’est le quatrième arbitre qui a dirigé la seconde période. Tout aurait commencé à la 32e minute, lors d’une action impliquant Ali Asghar Ashouri. Après une faute, l’arbitre avait « étonnamment » adressé un carton jaune au gardien d’Al Jazira, Ersin Destanoğlu. (IL ÉTAIT À L’OUEST) Le jeu a alors été interrompu pendant environ 4 minutes. Après avoir échangé avec le quatrième arbitre, Hanna Hattab a finalement décidé d’annuler son carton. À la pause, l’entraîneur de Gol Gohar 🇮🇷 a déclaré au média iranien Varzesh3 que l’arbitre « n’était pas dans son état normal ». Il a expliqué que son club avait informé l’AFC et menacé de ne pas reprendre la rencontre. À la suite de cet incident, l’arbitre a finalement été remplacé et les joueurs de Gol Gohar sont revenus sur le terrain. Le club iranien AFFIRME que l’arbitre avait CONSOMMÉ de l’alcool ! (via @Eri1806) https://t.co/dVD9B6bnpv — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) November 25, 2026

În minutul 32, arbitrul sirian Hanna Hattab a întrerupt jocul în urma unui fault comis lângă linia de tuşă. Cu o expresie severă pe chip şi după ce a dispersat un grup de jucători adunaţi în jurul său, acesta se îndreaptă spre locul faultului… înainte de a-şi schimba direcţia şi a se întoarce spre portarul Ersin Destanoglu. Apoi decide să-i acorde un cartonaş galben portarului echipei Al Jazira, deşi acesta se afla la polul opus faţă de locul faultului, potrivit News.ro.

Această decizie a provocat imediat confuzie în rândul echipei din Emiratele Arabe Unite. Toţi jucătorii păreau uimiţi de situaţie. După câteva minute de întrerupere şi o discuţie cu al patrulea arbitru, arbitrul a decis în cele din urmă să anuleze cartonaşul galben.

La pauză, antrenorul echipei Gol Gohar a declarat pentru un post media iranian că arbitrul „nu era în starea lui normală”. Considerând că arbitrul consumase alcool în timpul meciului, clubul iranian ar fi ameninţat chiar că nu va mai reveni pe teren şi ar fi alertat Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC).

Înlocuit de al patrulea arbitru, arbitrul de centru nu şi-a mai continuat atribuţiile în repriza a doua, fără să se ofere vreo explicaţie. Până în prezent, ipoteza consumului de alcool nu a fost confirmată.