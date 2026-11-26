Scene neobişnuite la meciul echipei lui Olăroiu: Arbitrul, acuzat că era sub influenţa alcoolului, a fost schimbat la pauză
Meciul disputat miercuri între Al Jazira, echipa din Emiratele Arabe Unite antrenată de Cosmin Olăroiu, şi formaţia iraniană Gol Gohar, în cadrul AFC Champions League 2, a fost marcat de scene neobişnuite, relatează RMC Sport.
Generează rezumat cu AI
În minutul 32, arbitrul sirian Hanna Hattab a întrerupt jocul în urma unui fault comis lângă linia de tuşă. Cu o expresie severă pe chip şi după ce a dispersat un grup de jucători adunaţi în jurul său, acesta se îndreaptă spre locul faultului… înainte de a-şi schimba direcţia şi a se întoarce spre portarul Ersin Destanoglu. Apoi decide să-i acorde un cartonaş galben portarului echipei Al Jazira, deşi acesta se afla la polul opus faţă de locul faultului, potrivit News.ro.
Această decizie a provocat imediat confuzie în rândul echipei din Emiratele Arabe Unite. Toţi jucătorii păreau uimiţi de situaţie. După câteva minute de întrerupere şi o discuţie cu al patrulea arbitru, arbitrul a decis în cele din urmă să anuleze cartonaşul galben.
La pauză, antrenorul echipei Gol Gohar a declarat pentru un post media iranian că arbitrul „nu era în starea lui normală”. Considerând că arbitrul consumase alcool în timpul meciului, clubul iranian ar fi ameninţat chiar că nu va mai reveni pe teren şi ar fi alertat Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC).
Înlocuit de al patrulea arbitru, arbitrul de centru nu şi-a mai continuat atribuţiile în repriza a doua, fără să se ofere vreo explicaţie. Până în prezent, ipoteza consumului de alcool nu a fost confirmată.
Video recomandate
Șeful Nvidia, chemat la audieri în Congresul SUA. Întrebările la care trebuie să răspundă Jensen Huang
Șeful Nvidia, chemat la audieri în Congresul SUA. Întrebările la care trebuie să răspundă Jensen Huang
Miss România a stârnit controverse la Miss Universe cu un costum inspirat din operele lui Brâncuși
Șoferii luați prin surprindere de iarnă au dat buzna la vulcanizări. Tot mai mulți aleg anvelopele all-season
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat pentru al doilea an consecutiv cel mai apreciat din Europa
România, pe locul al doilea în UE la rata deceselor premature asociate poluării cu particule fine, după Bulgaria
Alba Iulia se pregătește pentru Ziua Națională a României
O fetiță de 4 luni, salvată cu o tehnică folosită în premieră în România. „O să vedem viața cu alți ochi”
Nectaria, o fetiță de 4 luni, operată pe creier la Târgu Mureș cu o tehnică în premieră pentru România
Ciolanul, cel mai căutat produs pentru 1 Decembrie. Cât costă anul acesta kilogramul
România, în pragul unui declin demografic major. În 2100 ar putea avea populația din 1900
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit