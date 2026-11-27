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Naționala feminină se pregătește pentru una dintre cele mai importante provocări ale finalului de an: participarea la Campionatul European de Handbal Feminin – EHF EURO 2026, competiție care se desfășoară în perioada 3–20 decembrie și este găzduită, în premieră, de cinci țări: România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. VOYO va transmite integral Campionatul European de Handbal Feminin.

Pentru suporterii români, turneul are o semnificație specială, țara noastră fiind una dintre gazdele competiției, alături de alte patru state europene. Meciurile se vor disputa în șase orașe, dintre care două sunt din România: Cluj-Napoca și Oradea. Astfel, handbalul feminin de cel mai înalt nivel ajunge în fața publicului din două centre importante ale țării, care vor găzdui partide ale fazei grupelor și ale fazelor următoare.

Naționala României va evolua în Grupa B, la Cluj-Napoca, unde va întâlni Norvegia, Macedonia de Nord și Elveția. Programul meciurilor României, transmise live pe PRO Arena și VOYO:

4 decembrie, ora 21:00: Norvegia – România

6 decembrie, ora 18:30: România – Macedonia de Nord

8 decembrie, ora 18:30: Elveția – România

La EHF EURO 2026 participă 24 de echipe, repartizate în șase grupe preliminare. Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în faza grupelor principale, unde lupta pentru calificarea în semifinale va continua la Cluj-Napoca și Katowice. Semifinalele sunt programate pe 18 decembrie, iar finalele pentru medalii vor avea loc pe 20 decembrie, în Polonia.

VOYO va transmite integral Campionatul European de Handbal Feminin, de la primele partide ale fazei grupelor până la finala competiției. În plus, toate cele trei meciuri ale naționalei României vor putea fi urmărite și la televizor, în direct pe PRO Arena. PRO Arena și VOYO îi invită pe suporteri să fie alături de tricolore în această aventură europeană și să le susțină în fiecare dintre cele trei confruntări din grupa preliminară. Handbalul de cel mai înalt nivel se joacă în România, iar emoțiile naționalei ajung în direct la telespectatori și la fanii care vor să fie aproape de echipă!

Cele trei meciuri ale României pot fi urmărite în direct pe PRO Arena și VOYO!