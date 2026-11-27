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Fostul selecţioner al naţionalei feminine de handbal Gheorghe Tadici a declarat într-un interviu, pentru AGERPRES, că România poate obţine un rezultat mai bun decât locul opt la Campionatul European, dar avertizează că lipsa unei strategii coerente de dezvoltare, investiţiile ineficiente şi numărul mare de jucătoare străine din Liga Naţională afectează viitorul handbalului românesc.

Tadici afirmă că handbalul românesc a coborât în „lumea a doua" şi avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete, există riscul să ajungă în „lumea a treia".

Tehnicianul consideră că academiile şi centrele de pregătire finanţate din bani publici consumă resurse importante, dar au rezultate slabe în formarea jucătoarelor de perspectivă, susţinând că România ar trebui să revină la modelul centrelor olimpice de excelenţă.

În opinia sa, Federaţia Română de Handbal ar trebui să urmărească în primul rând reprezentarea ţării la competiţiile internaţionale, nu să lase interesele cluburilor să primeze în detrimentul echipelor naţionale.

„Obiectivul federaţiilor, indiferent despre ce sport vorbim, trebuie să fie reprezentarea României la campionate europene, mondiale şi la Jocurile Olimpice, la nivel de junioare, tineret şi senioare. (...) Din păcate, şi la acest Campionat European, la fel ca la cele precedente, ne vom întâlni cu situaţia în care titularele de la echipele de club din România vor juca împotriva unor rezerve ale aceloraşi formaţii. Practic, noi le hrănim, le plătim, le antrenăm şi le oferim cele mai bune condiţii, inclusiv locuinţe în zone rezidenţiale şi maşini la scară, pentru ca apoi, în fiecare decembrie, să reluăm aceeaşi discuţie, fie că este vorba despre Campionatul Mondial, Campionatul European sau, dacă ajungem acolo, Jocurile Olimpice", a afirmat Tadici.

Gheorghe Tadici critică numărul mare de jucătoare străine din Liga Naţională şi susţine că unele cluburi finanţate în proporţie de 90% din bani publici au cheltuit aproximativ 50 de milioane de euro în ultimii opt ani, fără să formeze mai mult de trei-patru handbaliste pentru prima reprezentativă.

Tehnicianul consideră că o jucătoare care refuză o dată sau de două ori convocarea la echipa naţională nu ar trebui să poată reveni ulterior în funcţie de propriile preferinţe, întrucât reprezentarea României trebuie privită ca o onoare.

Tadici susţine că România ar trebui să adopte modelele de dezvoltare a handbalului juvenil din ţările nordice, Franţa şi Ungaria, şi consideră că obiectivele naţionalei trebuie să fie clasarea în primele şase şi calificarea la Jocurile Olimpice din 2028.

„Nu ar trebui refuzate convocări în funcție de mofturi”

AGERPRES: România găzduieşte o parte din acest Campionat European, după 26 de ani. Cât de important este pentru handbalul românesc să organizeze o asemenea competiţie şi ce ar trebui să rămână în urma unui astfel de eveniment?

Gheorghe Tadici: Este important din toate punctele de vedere. În primul rând, pentru vizibilitatea la nivel european. Vin în România cele mai bune echipe din handbalul feminin şi este o satisfacţie să ţi se acorde onoarea de a organiza un Campionat European, chiar dacă doar parţial, cu două grupe care se desfăşoară în ţara noastră. În acelaşi timp, este un motiv pentru tineri să aibă un etalon şi sper să-i atragă spre sport în general şi spre handbal în special, pentru că numărul practicanţilor este în scădere, iar interesul tinerilor pentru sport, în ansamblu, a cam scăzut.

AGERPRES: Ce aşteptări aveţi de la naţionala României la acest European? Putem vorbi despre o echipă capabilă să se bată cu marile forţe ale lumii, concentrate în mare parte în Europa?

Gheorghe Tadici: În ultimii trei-patru ani, practic în ultimele două cicluri olimpice, ne-am situat în jurul locurilor 11-13, adică în lumea a doua a handbalului mondial, pentru că după locul opt începe această categorie. Am văzut că obiectivul Federaţiei este o clasare în primele opt, iar eu cred că este perfect abordabil. Am şi argumente, nu vorbesc doar de dragul de a vorbi. Reconstrucţia echipei a început undeva în 2022, iar câteva jucătoare precum Mihai, Lixăndroiu, Boiciuc şi Mohamed au venit la naţională în acea perioadă. Au participat la trei competiţii finale europene sau mondiale şi au acumulat experienţă. Un alt argument este legat de minutele de joc. După cum ştiţi, în urmă cu câţiva ani, jucătoarele s-au plâns, prin vocea căpitanului Lorena Ostase, că nu aveau suficient timp pe teren. Acum există un grup important la Brăila, de opt sau chiar nouă componente ale echipei naţionale, care vor reprezenta România şi la acest Campionat European. Atât în această toamnă, cât şi în sezonul trecut, ele au primit minute de joc şi au acumulat experienţă în Liga Naţională, alături de jucătoare de top din Europa şi din lume care evoluează în campionatul nostru. Suntem spre finalul unui ciclu olimpic, echipa ar fi putut, probabil, să fie şi mai bine pregătită, întotdeauna este loc de mai bine, însă eu şi în Comisia Tehnică a Federaţiei am susţinut, inclusiv în Consiliul de Administraţie, că acest Campionat European ar trebui să aibă un obiectiv intermediar în perspectiva Campionatului Mondial de anul viitor, care încheie ciclul olimpic şi reprezintă o etapă importantă în calificarea la Jocurile Olimpice din 2028. În ceea ce priveşte anumite jucătoare care au anunţat că nu mai vor să participe la Campionatul Mondial din 2027, cred că ar fi trebuit lăsate în pace. Şi la Campionatul Mondial de anul trecut, din decembrie, au refuzat echipa naţională. Nu cred că era cazul să fie readuse acum doar pentru a li se organiza o retragere cu ocazia Campionatului European din România. O spun şi acum, dacă acest Campionat European nu s-ar fi desfăşurat în România, probabil că ar fi refuzat din nou echipa naţională. Or, o jucătoare care refuză o dată sau de două ori echipa naţională nu cred că mai are argumente să revină atunci când doreşte. Echipa naţională este o onoare pentru orice sportiv şi nu ar trebui să existe convocări acceptate sau refuzate în funcţie de mofturi.

„Mergem la plesneală, să vedem ce iese”

AGERPRES: Privind lotul actual, care consideraţi că sunt punctele forte ale naţionalei şi unde avem cele mai mari vulnerabilităţi?

Gheorghe Tadici: Ca să începem cu vulnerabilităţile, acestea sunt în faza de apărare, după cum s-a văzut şi în meciul cu Angola (n.r. - România - Angola, scor 29-28, într-un meci amical). Este adevărat că Angola a ocupat locul zece la Campionatul Mondial de anul trecut, este campioana Africii şi are aproximativ opt jucătoare care evoluează în Europa, inclusiv în România. Totuşi, apărarea noastră are probleme, începând cu replierea, pentru că am fost surprinşi pe contraatac şi pe faza a doua, dar şi pe atacul poziţional apărarea are vulnerabilităţi. Mai sunt două meciuri cu Polonia, deci există timp pentru a lucra şi pentru a găsi cea mai bună formulă. Este important ca apărarea să funcţioneze pentru a avea succes. Atacul este destul de bine organizat. Naţionala beneficiază de aportul celor opt jucătoare de la Brăila, care evoluează atât în campionatul intern, unde echipa ocupă momentan locul al treilea, cât şi în cupele europene. Astfel, naţionala a câştigat foarte mult la capitolul omogenitate. Şi în meciul cu Angola s-a jucat, la un moment dat, timp de 15-20 de minute, într-o formulă de echipă care evoluează şi la Brăila, cu o singură excepţie. Echipa are multe atuuri. Ceea ce au declarat jucătoarele şi stafful tehnic, că îşi doresc mai mult decât locul opt, cred că este posibil şi au dreptate. Argumentele sunt cele pe care le-am prezentat, dar mai sunt şi altele. Le doresc succes şi încerc să merg pe mâna lor, sunt de acord cu obiectivul mai ambiţios pe care şi l-au propus. Pentru a obţine un rezultat, trebuie să ţi-l propui şi să lupţi pentru el. Cel mai puternic argument este că, după 26 de ani, România evoluează în faţa propriului public, care va fi al optulea jucător.

AGERPRES: În handbalul feminin european există câteva naţionale care domină de ani buni, precum Norvegia, Danemarca sau Franţa. Ce fac acestea diferit faţă de România? Ce ne lipseşte pentru a reveni acolo unde am fost?

Gheorghe Tadici: Ne trebuie o strategie, care lipseşte de aproximativ zece ani. Mergem aşa la plesneală, să vedem ce iese. Trebuie să extind discuţia şi la handbalul masculin, care se află în lumea a treia în momentul de faţă, dar riscăm, dacă nu ne vom trezi, ca şi fetele să ajungă în aceeaşi situaţie. Avem nevoie de o strategie foarte sănătoasă şi nu ar trebui să ne fie ruşine să preluăm modele de la ţările puternice, în ceea ce priveşte dezvoltarea tineretului şi a handbalului juvenil, fie că vorbim despre ţările nordice, Franţa sau Ungaria. Ungaria este unul dintre cele mai bune exemple, pentru că domină de aproximativ zece ani handbalul juvenil la nivel de junioare şi tineret. Şi trebuie să cheltuim cu folos banii care vin de la COSR, de la Agenţia Naţională pentru Sport şi de la Ministerul Educaţiei. Academiile din ultimii trei-patru ani au un singur scop, să consume mult şi să producă puţin. Or, scopul acestor academii, al CNOPJ-urilor (Centrele Naţionale Olimpice de Pregătire a Juniorilor) şi CNOPT-urilor (Centrele Naţionale Olimpice de Pregătire a Tineretului), care beneficiază de aceste surse de finanţare, ar trebui să fie cu totul altul. Ar trebui măcar să revină la modelul centrelor olimpice şi al centrelor de excelenţă din 2006, 2007, 2008 şi 2010, când au fost înfiinţate două centre, la Vâlcea şi la Sighişoara. Centrul de la Sighişoara a produs o întreagă echipă naţională de seniori, iar cel de fete de la Vâlcea a format aproximativ 80% dintre jucătoarele care au făcut parte din naţională în perioada 2008-2010 şi ulterior. Sigur că apar jucătoare valoroase şi la alte cluburi, dar acestea trebuie concentrate în centre de pregătire care să funcţioneze cu adevărat. Deci este nevoie de o strategie coerentă, nu de rezultate obţinute la întâmplare, fie că vorbim despre echipele naţionale de junioare, tineret sau senioare. Acelaşi lucru este valabil şi pentru handbalul masculin.

AGERPRES: Aţi lucrat cu numeroase generaţii de jucătoare...

Gheorghe Tadici: Numai cu vreo 50 (râde).

AGERPRES: Care este cea mai mare schimbare pe care aţi observat-o în handbalul feminin românesc în ultimii 15-20 de ani, să spunem?

Gheorghe Tadici: Dacă ne referim la ultimii 20 de ani, au existat trei-patru perioade în care s-au produs schimbări. Din păcate, spun asta şi pentru că este ceea ce se întâmplă în societatea românească, iar sportivele se formează tot în această societate, lucrurile nu au evoluat foarte mult în bine. În ultima perioadă, problema este că avem bani mulţi, în proporţie de 90% bani publici, peste tot, nu numai la handbal, şi muncă puţină. Volumul de muncă a scăzut undeva la 50-60%, se lucrează haotic, fiecare după ureche, şi nu mai există o strategie sau o şcoală de handbal aşa cum exista în perioada în care eram campioni mondiali. Dar nici măcar nu trebuie să mergem atât de departe în timp. Până în 2014-2016, obiectivele la feminin erau clasarea în primele patru, calificarea în finala mare sau în finala mică. Acum ne mulţumim cu puţin şi prezentăm drept realizări locurile 8 sau 10, indiferent că vorbim despre junioare, tineret sau senioare. Nu este adevărat, am retrogradat în lumea a doua şi chiar a treia a handbalului. Au existat şi iniţiative bune. În urmă cu câţiva ani s-a început o strategie prin care s-au introdus obligativitatea jucătoarelor Under-21 şi Under-23 în fiecare echipă de ligă. Din păcate, nu am reuşit să impunem şi un timp de joc pentru acestea, nu doar prezenţa la antrenamente şi pe banca de rezerve. În plus, există o infuzie necontrolată de jucătoare străine. Nu am nimic împotriva lor, dar această situaţie este alimentată şi de dorinţa de a construi bugetele cluburilor, având în vedere sumele mari vehiculate. Nu cred că este normal să plăteşti 3.000 de euro pentru o jucătoare de nivelul al doilea sau al treilea, iar pentru una de pe locurile şase-şapte să plăteşti 15.000 de euro. Nu aceasta ar trebui să fie direcţia.

„90% din bugete sunt de la stat”

AGERPRES: Practic, spuneţi că strategia ar trebui să aibă în centru echipa naţională, acesta să fie obiectivul suprem, indiferent de interesele cluburilor?

Gheorghe Tadici: Obiectivul federaţiilor, indiferent despre ce sport vorbim, trebuie să fie reprezentarea României la campionate europene, mondiale şi la Jocurile Olimpice, la nivel de junioare, tineret şi senioare. În trecut aveam obiective de medalii, de clasare în primele patru, de calificare în finalele mari sau mici şi de participare la Jocurile Olimpice. Din păcate, şi la acest Campionat European, la fel ca la cele precedente, ne vom întâlni cu situaţia în care titularele de la echipele de club din România vor juca împotriva unor rezerve ale aceloraşi formaţii. Practic, noi le hrănim, le plătim, le antrenăm şi le oferim cele mai bune condiţii, inclusiv locuinţe în zone rezidenţiale şi maşini la scară, pentru ca apoi, în fiecare decembrie, să reluăm aceeaşi discuţie, fie că este vorba despre Campionatul Mondial, Campionatul European sau, dacă ajungem acolo, Jocurile Olimpice. A existat un început de strategie prin introducerea regulilor Under-21 şi Under-23 şi prin stabilirea unor cote pentru jucătoarele române şi străine. Ulterior, prin ceea ce consider eu că au fost nişte manevre, a fost anulată hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care validase Ordinul Novak, cunoscut şi drept Legea Novak, privind cota de 40%. S-a ajuns la Curtea Constituţională, probabil trimisă de un domn consilier de la Cotroceni, ştiu despre cine e vorba, pentru că a fost în conducerea CSM Bucureşti şi avea tot interesul, s-a scos, iar Federaţia Română de Handbal nu a luat măsurile pe care le-au adoptat alte federaţii, precum cele de fotbal, volei sau baschet. În acest moment, pe raportul de joc pot figura chiar şi 16 jucătoare străine. De aceea, echipele care spun că reprezintă cluburi şi comunităţi locale nu prea mai au identitate, să fie foarte clar. Identitatea lor se reduce, în multe cazuri, la faptul că sunt finanţate din bani publici. Atâta timp cât ai 10, 11 sau 12 jucătoare străine, nu cred că poţi vorbi despre o reprezentare corectă a comunităţii. Aceasta este opinia mea. Fiecare îşi face ordine în bucătăria sa aşa cum consideră, dar comunităţile au şi alte nevoi decât să cheltuiască milioane de euro pentru handbal. Vorbim despre bugete de trei, patru, patru milioane şi jumătate sau chiar cinci milioane de euro din bugetele unor municipii. Sunt cluburi care au cheltuit în ultimii opt ani aproximativ 50 de milioane de euro din banii comunităţilor, dar nu au produs mai mult de trei-patru jucătoare pentru echipa naţională feminină.

AGERPRES: Practic spuneţi că banii care pleacă de la stat ajung la cluburi, unde există mai degrabă un interes local, în loc să fie direcţionaţi către un obiectiv naţional?

Gheorghe Tadici: Fără ca aceste echipe să aibă identitate aceste echipe, atâta timp cât au 11-12 jucătoare străine. Ce identitate au? Menirea federaţiilor, ca să nu se înţeleagă că mă iau doar de federaţia de handbal, conform statutului lor, este să asigure reprezentarea României la Campionate Europene, Mondiale şi la Jocurile Olimpice, la nivel de junioare, tineret şi senioare. Asta e menirea lor. Aşa cum am spus, aproximativ 90% din bugetele de pregătire pentru aceste niveluri sunt asigurate din bugetul României. Este o logică elementară, de clasa zero, trebuie să faci tot ce este necesar, să ai o strategie, pentru a reprezenta cât mai bine România, atât timp cât foloseşti în proporţie atât de mare bani publici. Dacă cluburile ar folosi invers, 90%, 70%, 60% sau măcar 50% bani privaţi, nu ar mai interesa pe nimeni cât cheltuiesc. Ar putea să plătească şi 100.000 de euro. Dar să oferi salarii de 15.000 sau 18.000 de euro unor jucătoare care reprezintă alte ţări mi se pare absurd. Mi se pare absurd şi că instituţiile abilitate nu iau măsuri.

AGERPRES: Aşadar, sunt plătite foarte bine, din bani publici, sportive care reprezintă alte ţări...

Gheorghe Tadici: Sigur, şi vă dau un exemplu. Când doamna Elisabeta Lipă era la Ministerul Tineretului şi Sportului, am discutat despre această situaţie. A convocat şi preşedinţii federaţiilor, cred că în urmă cu aproximativ patru ani, în perioada unui campionat mondial. Situaţia este aceeaşi şi acum. Paralel cu Campionatul European se desfăşoară şi Campionatul Africii, de aceea Angola se află acum în România, iar săptămâna viitoare este programat şi campionatul Sud-American. Ştiţi câte jucătoare din Liga Naţională au participat la Campionatul Mondial? Vă spun eu: 58 de jucătoare. Fără jucătoarele române, pentru că vorbesc despre cele străine. Daţi-i un telefon doamnei Lipă şi întrebaţi-o dacă a avut o astfel de evidenţă împreună cu Tadici. Am prezentat şi eu o listă cu jucătoarele care au participat la Campionatul Mondial şi pentru care s-au plătit sume către cluburile din campionatul organizat de Federaţia Română de Handbal. Am prezentat şi Consiliului de Administraţie tabelul respectiv, în care apăreau 62 de jucătoare din Liga Naţională la Campionatul Mondial de anul trecut. Şi cu asta spunem tot. Dar sunt mult mai multe, pentru că sunt şi cele care nu sunt convocate la echipele naţionale. Din aproximativ 240 de jucătoare, mai mult de jumătate sunt străine în Liga Naţională.

„Clasări în primele șase în următorii ani”

AGERPRES: Să încheiem într-o notă mai optimistă. Ce obiectiv ar trebui să-şi propună România în următorii patru ani? Putem vorbi realist despre o medalie la Campionatele Europene sau Mondiale?

Gheorghe Tadici: Nu ştiu dacă putem ajunge acolo, pentru că nu poţi construi ceva durabil peste noapte. V-am spus că nu am avut o strategie coerentă în ultimii opt-zece ani, o strategie de jos în sus sau, dacă vreţi, şi de sus în jos, pentru că şi la nivelurile superioare ne-am împotmolit mult. Totuşi, obiectivele ar trebui să fie clasări în primele şase în următorii ani. Dacă vorbim despre ciclul olimpic, finalitatea este participarea la Jocurile Olimpice. Orice sportiv se consideră realizat atunci când ajunge la Olimpiadă, aceasta fiind competiţia supremă. Prin urmare, obiectivul handbalului feminin trebuie să fie participarea la turneele preolimpice pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2028. Pentru că nu putem să ne calificăm noi direct la Jocurile Olimpice, să ieşim campioane europene sau mondiale, este absurd să ne gândim la o calificare directă.

Campionatul European feminin de handbal 2026 va avea loc în perioada 3-20 decembrie, în România, Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, fiind pentru prima dată când competiţia este găzduită de cinci ţări.

România face parte din Grupa B, alături de campioana olimpică, mondială şi europeană en titre Norvegia, Elveţia şi Macedonia de Nord, meciurile din această grupă urmând să se dispute la BTarena din Cluj-Napoca.

Tricolorele vor debuta pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei, apoi vor întâlni Macedonia de Nord pe 6 decembrie şi Elveţia pe 8 decembrie. Primele două clasate din fiecare dintre cele şase grupe se califică în grupele principale ale competiţiei.