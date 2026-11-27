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Nunta lui Shivangi Singh, fiica lui Anant Singh, membru al Adunării Legislative din Bihar, s-a încheiat miercuri, după mai multe zile de festivități spectaculoase, care au inclus și organizarea unei curse de cai, potrivit BBC.

Sute de mii de persoane, printre care președintele Adunării Legislative și mai mulți politicieni locali și naționali de prim rang, au participat miercuri la ceremonia organizată la reședința familiei din satul Nadawa, situat la aproximativ 65 de kilometri de Patna, capitala statului.

La o conferință de presă organizată la începutul acestei luni, Singh, aflat la al cincilea mandat de parlamentar, declarase că „toată lumea a fost invitată... Nu doar din Bihar, ci din întreaga Indie și chiar din Pakistan”.

Relatările de la fața locului au indicat că, aparent, „chiar toată lumea a venit”.

Presa a estimat că aproximativ 500.000 de persoane au participat la nuntă, transformând satul într-un imens spațiu de sărbătoare și blocând traficul timp de mai multe ore pe drumul care face legătura cu Patna.

An estimated 400,000 people attended politician Anant Singh’s daughter’s lavish wedding in Bihar, India’s poorest state. Traffic ground to a halt as spectators climbed electricity pylons for a glimpse. Singh faces dozens of criminal cases, including murder charges. https://t.co/8Z1GRmpeK8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 26, 2026

Heliporturi, cursă de cai și 150 de feluri de mâncare

În sat au fost amenajate șase heliporturi pentru primirea invitaților importanți, iar sute de bucătari au pregătit peste 150 de feluri de mâncare, inclusiv opt milioane de bucăți de dulciuri, în bucătării amenajate temporar.

Principala atracție a nunții de miercuri urma să fie o cursă de cai, pentru care fuseseră aduși 52 de cai. Evenimentul a fost însă amânat în ultimul moment, din cauza numărului uriaș de spectatori, mulți dintre aceștia ajungând chiar pe terenul de desfășurare a cursei.

O înregistrare video devenită virală, realizată în timpul unei repetiții pentru cursa de cai înainte de nuntă, arăta zeci de mii de spectatori adunați pentru a urmări evenimentul. Câteva sute dintre aceștia se urcaseră pe un turn de electricitate, la mare înălțime, pentru a avea o vizibilitate mai bună.

Săptămâna trecută, parlamentarul a anunțat că un SUV alb, în valoare de 1-2 milioane de rupii (10.800-21.600 de dolari), va fi premiul pentru câștigătorul cursei. Locurile al doilea și al treilea urmau să fie recompensate cu o motocicletă, respectiv un scuter.

Spectators climbed high-voltage electricity towers, poles and trees in Bihar’s Nadwan village to watch a horse race organised as part of the wedding celebrations of Mokama MLA Anant Singh’s daughter. https://t.co/R0TIkis9he — The Indian Express (@IndianExpress) November 25, 2026

Mirii au avut intrări spectaculoase

Mireasa, Shivangi, absolventă a unei universități din Delhi, a sosit la ceremonie într-un Land Cruiser, în timp ce mirele, Rishikesh Kumar, absolvent de MBA al Universității de Stat din Georgia, din Atlanta, a venit însoțit de o coloană de 151 de mașini.

Tatăl miresei, Anant Singh, a avut, la rândul său, o intrare spectaculoasă. Potrivit postului de televiziune NDTV, acesta s-a ridicat prin trapa unei mașini SUV, în timp ce o mulțime de susținători se înghesuia în jurul vehiculului. „Venea la nunta fiicei sale și a făcut-o într-un stil care ar fi eclipsat chiar și intrarea oricărui mire”, a relatat postul.

Potrivit presei, mirele a primit din partea familiei miresei o mașină în valoare de 23 de milioane de rupii (aprox 250.000 de dolari), precum și aur și argint. Singh nu a dezvăluit însă cât a costat întreaga nuntă.

Amploarea evenimentului nu se compară cu festivitățile organizate în India în 2024, cu ocazia nunții lui Anant Ambani, fiul cel mic al lui Mukesh Ambani, cel mai bogat om din Asia.

Cu toate acestea, nunta extravagantă din Bihar, un stat în care unul din trei locuitori este considerat sărac din perspectiva sărăciei multidimensionale, a fost supranumită „o nuntă regală” și a devenit un subiect intens dezbătut.

Un adversar politic al lui Singh, Neeraj Kumar, membru al Consiliului Legislativ din Bihar, a cerut, de asemenea, instituțiilor de anchetă să verifice proveniența banilor folosiți pentru organizarea nunții.

Interesul pentru eveniment are însă mai puțin de-a face cu mirii și mai mult cu tatăl miresei, un politician controversat.

Cine e Singh, politicianul cunoscut drept „micul stăpân” în India

Cunoscut popular sub numele de „Chhote Sarkar” (în hindi, „micul stăpân” sau „micul guvern”), Singh este descris adesea drept un „bahubali”, termen care poate fi tradus prin „om puternic” și care desemnează lideri locali influenți, cu o putere considerabilă, în numeroase regiuni ale Indiei.

Singh a câștigat pentru prima dată mandatul din circumscripția Mokama în 2005 și l-a păstrat la alegerile ulterioare din 2010, 2015, 2020 și 2025.

Potrivit declarației pe proprie răspundere depuse la Comisia Electorală înaintea alegerilor de anul trecut, acesta s-a descris drept asistent social, precizând că deține afaceri și terenuri agricole.

El a declarat că averea cumulată cu cea a soției sale se ridică la un miliard de rupii și că pe numele său sunt în curs de soluționare peste două duzini de dosare penale. În unele dintre acestea este acuzat de infracțiuni grave, precum omor, tentativă de omor, extorcare și participare la revolte violente.

Potrivit relatărilor din presă, Singh a petrecut mai multe perioade în închisoare. Singura dată din ultimii 20 de ani în care nu a deținut un mandat de parlamentar a fost în 2022, când a fost condamnat la zece ani de închisoare.

Condamnarea a fost pronunțată într-un dosar din 2019, după ce la locuința sa au fost descoperite arme și muniție, inclusiv o pușcă de asalt AK-47.

Adunarea Legislativă l-a declarat incompatibil cu funcția și i-a retras mandatul, însă Singh a rămas în libertate pe cauțiune și a contestat hotărârea instanței. Ulterior, a candidat și a câștigat alegerile de anul trecut, revenind în Adunarea Legislativă.

De asemenea, numele său a fost asociat cu o anchetă privind o crimă comisă în timpul campaniei electorale de anul trecut, Singh fiind principalul suspect în acest caz. Curtea Supremă a dispus ca acesta să se predea până la 1 decembrie.

Singh, care a petrecut trei luni în închisoare în legătură cu acest dosar, a declarat în interviuri că va respecta ordinul instanței.