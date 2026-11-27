Un bărbat a plătit 400 de euro pentru a închiria o mașină în Italia. Când a ajuns la gară, autoturismul era de negăsit
Un medic a reclamat că a fost victima unei înșelătorii în timp ce încerca să închirieze o mașină prin intermediul unui site creat special în acest scop de un bărbat în vârstă de 43 de ani din Catania, Italia, care a fost identificat și arestat.
Sursa: fanpage.it
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Acesta crease portalul folosind oferte reale ale unor companii de închirieri auto, însă își însușea banii plătiți de victime.
Un motor de căutare fals, folosit pentru înșelătorii online în domeniul închirierilor auto, a făcut victimă un medic, care a plătit 400 de euro pentru o mașină pe care nu a primit-o niciodată. Escrocheria a fost pusă la cale de un bărbat în vârstă de 43 de ani din Catania. În urma plângerii depuse de medic, polițiștii din Catania au descoperit că banii fuseseră transferați către un serviciu aparent de încredere, scrie Fanpage.it.
Medicul era convins că a apelat la o companie de închirieri auto cunoscută
Medicul avusese chiar grijă să aleagă cea mai avantajoasă ofertă și să se asigure că avea de-a face cu o companie reală de închirieri auto.
Convins că apelase la serviciile unei agenții cunoscute, acesta l-a contactat pe falsul operator, care își publicase numărul de telefon pe site-ul fraudulos.
Bărbatul i-a confirmat victimei că autoturismul ales era disponibil la un preț de 410 euro pentru trei zile. Tariful ar fi inclus și asigurarea împotriva furtului, incendiilor și a altor eventuale daune.
Pentru a garanta disponibilitatea mașinii și a finaliza rezervarea, falsul operator i-a cerut medicului să achite suma în avans, prin transfer bancar, furnizându-i datele bancare necesare efectuării plății.
După ce a primit banii, bărbatul i-a comunicat medicului presupusul loc de unde urma să ridice autoturismul, în apropierea gării din Catania.
Escrocul a fost identificat și arestat de polițiști
Victima a urmat instrucțiunile primite, însă la adresa indicată de escroc nu a găsit nici autoturismul, nici vreo firmă de închirieri auto. Între timp, bărbatul dispăruse și nu mai răspundea la apelurile telefonice.
Analizarea tranzacțiilor bancare și a numerelor de telefon utilizate le-a permis însă polițiștilor să îl identifice pe autorul înșelătoriei.
Bărbatul de 43 de ani din Catania crease un portal fals de căutare a ofertelor de închirieri auto, folosind numele mai multor companii reale, care nu aveau cunoștință de această fraudă.
Bărbatul nu era la prima abatere de acest fel, fiind implicat și în alte înșelătorii în trecut.
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