Ronaldo a declarat miercuri pe reţelele de socializare că părăseşte cantonamentul naţionalei Portugaliei din Danemarca în urma unei discuţii cu Proença, punând sub semnul întrebării viitorul său la naţională în preajma meciului din Liga Naţiunilor împotriva Danemarcei, care va avea loc joi la Copenhaga, potrivit News.ro.

Cel mai bun marcator din istoria Portugaliei a declarat că îşi va dezvălui motivele la momentul potrivit, în timp ce Federaţia Portugheză de Fotbal (FPF) a confirmat că atacantul în vârstă de 41 de ani a părăsit lotul.

Ronaldo trebuia să se antreneze cu echipa la Stadionul Parken miercuri, dar a plecat înainte de începerea antrenamentului. El s-a întors la hotelul echipei şi şi-a luat lucrurile, a relatat „Marca”, înainte de a se îndrepta spre aeroport pentru a lua un zbor privat către Madrid. Jesus şi Proença l-au urmărit acolo în încercarea de a-l convinge să rămână la Copenhaga, dar nu au reuşit să-l facă să se răzgândească, a adăugat ziarul.

Regulamentul disciplinar al FPF prevede că jucătorii echipei naţionale care pleacă fără permisiune riscă suspendarea pe o pe