În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului relativ staţionare pe sectorul Gruia - Corabia şi în creştere uşoară pe sectorul Tr. Măgurele - Tulcea, iar în partea a doua a intervalului vor fi, în general, în creştere uşoară pe tot sectorul Gruia – Tulcea, scrie Agerpres.

Debitul Dunării, mult sub media lunii octombrie

În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna octombrie un debit maxim al Dunării la intrarea în ţară de 1.600 metri cubi/secundă (mc/s) şi unul minim de 1.200 mc/s.

Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie în vara acestui an, au determinat închiderea celor două reactoare ale Centralei de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.

Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi, în general, staţionare, exceptând prima zi a intervalului de prognoză când vor fi în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Olt superior şi mijlociu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut şi pe râurile din Dobrogea.

În luna octombrie 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Someşul Mare, Prahova, bazinele superioare ale Oltului şi Bistriţei şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Râmnicu Sărat, Bârlad şi pe râurile din Dobrogea.