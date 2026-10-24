''În dimineața zilei de 24 octombrie, forțele de apărare ale Ucrainei și specialiștii Ministerului Apărării au constatat că Starlink/Starshield a început să funcționeze la o viteză de peste 161 km/h'', au declarat surse din minister pentru agenția Ukrinform și ziarul Ukrainska Pravda, potrivit Agerpres.

Armata ucraineană ''continuă să monitorizeze și să testeze la viteze mai mari, determinând limitele superioare și stabilind până la ce punct conexiunea a fost cu adevărat restabilită'', au declarat oficialii.

Vineri, președintele Zelenski și-a exprimat regretul într-un discurs la Hudson Institute că limitele de viteză apărute brusc, fără o comunicare prealabilă, continuă să afecteze operațiunile armatei ucrainene.

''Viteza nu a fost restabilită'', a afirmat el și a subliniat că ''lucrurile au devenit mai grele (pentru Ucraina), în parte din cauza politicilor și limitelor de viteză ale Starlink și Starshield'', criticând totodată că SUA întârzie și în livrarea interceptorilor pentru care se angajase deja, necesari pentru ca Kievul să poată face față rachetelor balistice rusești.

Limitările de viteză care au dus brusc la pierderea conexiunii echipamentelor conectate la Starshield când se depășea viteza de 100 de mile/oră, reducând eficiența dronelor ucrainene, au apărut în mijlocul tensiunilor dintre Ucraina și SUA fără ca inițial să se știe dacă era o problemă tehnică sau o decizie deliberată.

Președintele american Donald Trump a afirmat joi că directorul executiv al SpaceX, miliardarul Elon Musk, a ''restabilit'' funcțiile complete ale serviciului militar Starlink, deși nu a vrut să confirme dacă i-a cerut personal acest lucru.

''Adevărul este că, fie că am sunat eu, fie că a sunat altcineva, nu contează. La urma urmei, important e că el le-a restabilit'', a adăugat președintele american referindu-se la informațiile prezentate joi de ziarul The Wall Street Journal.

Apelul a avut loc după ce același ziar a susținut că Elon Musk a ordonat încetinirea serviciului, în mijlocul unor versiuni contradictorii între SpaceX și Casa Albă cu privire la faptul dacă magnatul a acționat pe cont propriu sau la cererea administrației.

După ce în ultimele săptămâni tonul acuzațiilor reciproce dintre Kiev și Washington a crescut, președintele Zelenski a reușit să relanseze calea diplomatică cu o propunere pe care a transmis-o marți unuia dintre emisarii președintelui Trump pentru conflict, Steve Witkoff, care a dus-o apoi la Moscova.

A urmat vineri un schimb de prizonieri de ambele părți și anunțul că se va declara un armistițiu parțial pentru a permite evacuarea orașului ucrainean Oleșki, ocupat de ruși, înainte ca luna viitoare să fie reluate discuțiile trilaterale de pace mediate de SUA.