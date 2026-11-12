Faţă de lotul final convocat de selecţionerul Poloniei pentru acţiunea din septembrie – octombrie a Ligii Naţiunilor, care a inclus şi partida cu tricolorii de la Varşovia, sunt 7 noutăţi în lotul chemat pentru acţiunea din această lună, noiembrie, când România primeşte Polonia la Bucureşti, notează frf.ro, citează News.ro.

Doi goalkeeperi din competiţia internă, Dragowski de la Widzew Lodz şi Abramowicz de la Jagiellonia, apar în locul stranierilor Bulka (Neom) şi Grabara (Juventus).

În compartimentul fundaşilor este o singură noutate, Piatkowski de la Legia Varşovia, zona atacanţilor rămâne „neatinsă” cu Lewandowski în frunte, iar la mijlocaşi sunt nu mai puţin de patru noutăţi.

Poreba (Elversberg, Germania L1), Mazurek (RB Salzburg, Austria L1), Kubiak (Slavia Praga, Cehia L1) şi Regula (Zaglebie Lubin) îşi fac loc, doar ultimul având 2 apariţii deja la prima reprezentativă, ceilalţi aşteptând debutul!

Dacă Lewandowski (170 meciuri), cu trei goluri contra României luna trecută, şi Zielinski (113 meciuri), marcator şi el împotriva noastră, sunt cei mai experimentaţi polonezi la acest nivel, lotul lui Jan Urban propune per total şase jucători fără meci încă la prima reprezentativă şi o o listă de 12 care au, fiecare, mai puţin de 10 selecţii.

Doi fundaşi din lotul Poloniei deţin cele mai mari cote de piaţă din tot lotul convocat, e vorba de Kiwior, stoper la FC Porto, evaluat la 40 milioane euro, şi Cash, lateral dreapta de la Aston Villa, cotat la 22 milioane euro.

Naţionala României încheie partidele din grupa de Liga Naţiunilor prin "dubla" programată în luna noiembrie, cu Polonia şi Bosnia.

Partidele au loc după următorul program:

Sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45, Arena Naţională (Bucureşti): România - Polonia

Marţi, 17 noiembrie, 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia-Herţegovina - România.