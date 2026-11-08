Cei doi acuză probleme musculare şi nu pot fi recuperaţi în timp util.

Nicolae Stanciu a acuzat probleme la gamba stângă în săptămâna premergătoare meciului de duminică din China, neputându-se antrena la capacitate maximă, iar pe parcursul meciului acestea s-au acutizat şi a fost înlocuit pe final. În ceea ce îl priveşte pe Mihăilă, acesta are o leziune musculară la gamba dreaptă, suferită la antrenamentul de sâmbătă, motiv pentru care nu s-a aflat în lotul lui Rizespor pentru meciul de azi.

Ca urmare a indisponibilităţilor de ultimă oră, selecţionerul Gheorghe Hagi a decis să îl cheme pentru această acţiune pe Rareş Ilie de la Mantova.

Naţionala României încheie partidele din grupa de Liga Naţiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie, cu Polonia şi Bosnia.

Partidele au loc după următorul program:

Sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45, Arena Naţională (Bucureşti): ROMÂNIA - Polonia

Marţi, 17 noiembrie, 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia-Herţegovina - ROMÂNIA.