În acea zonă, păstrarea liniștii este obligatorie, din respect pentru militarii căzuți la datorie.

Incidentul a avut loc miercuri, după ceremonia organizată cu ocazia Zilei Veteranilor, la care au participat și președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, relatează The Guardian.

În imaginile surprinse de camerele televiziunilor prezente la eveniment, se vede Pete Hegseth, alături de soția sa, Jennifer, de șeful său de cabinet, Ricky Buria, și de alți consilieri. După ce grupul a făcut fotografii în fața memorialului, cineva s-a auzit râzând zgomotos.

Imediat, soldatul care asigură paza monumentului a intervenit și a strigat tare: „Toți vizitatorii trebuie să păstreze în permanență o atmosferă de liniște și respect”.

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