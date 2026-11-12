Pentru desfășurarea acestei activități, membrii grupării ar fi închiriat inclusiv un depozit, relatează publicația ORF.

Ancheta a fost declanșată în urma arestării unuia dintre suspecți, în luna martie, la Wiener Neustadt. Un cetățean român în vârstă de 29 de ani obținuse în mod fraudulos bonuri de garanție pentru sticle și doze goale, la casele unui supermarket de tip discount. În mașina acestuia, polițiștii au descoperit numeroase sticle reutilizabile contrafăcute.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că acesta ar fi făcut parte dintr-o grupare formată din șapte persoane, suspectate că ar fi cetățeni români. Începând cu sfârșitul lunii ianuarie 2026, gruparea ar fi returnat sticle contrafăcute în diferite locuri din Austria, încasând contravaloarea garanției pentru ambalajele returnate.

Depozit închiriat pentru sticlele contrafăcute

Suspecții ar fi transportat sticlele contrafăcute cu ajutorul unui camion până la un depozit închiriat în districtul Bruck an der Leitha. Ulterior, acestea ar fi fost transportate cu autoutilitare închiriate către automatele de returnare a sticlelor.

Membrii grupării ar fi reușit să returneze aproximativ 600.000 de sticle și să încaseze banii aferenți. Prejudiciul total este estimat de poliție la o sumă de ordinul sutelor de mii de euro, au precizat anchetatorii.

Anchetatorii au identificat încă șase suspecți români. Parchetul din Wiener Neustadt a emis mandate europene de arestare pe numele a cinci dintre aceștia.

Doi suspecți au fost arestați în România la sfârșitul lunii octombrie. Ceilalți trei sunt în continuare căutați de autorități.

Românul în vârstă de 29 de ani, arestat la Wiener Neustadt, fusese deja condamnat în luna august la o pedeapsă cu închisoarea.