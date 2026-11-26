Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a obţinut a treia victorie în Liga Campionilor, scor 2-0 cu VfB Stuttgart
Inter Milano şi Liverpool au obţinut victorii, miercuri seara, în etapa a cincea a Ligii Campionilor la fotbal, Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului, a fost ţinută în şah, iar Bayern Munchen a pierdut în deplasare.
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Inter, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a reuşit a treia sa victorie în acest sezon de Champions League, 2-0 cu VfB Stuttgart. Nerazzurri s-au desprins după pauză, prin golurile marcate de Petar Sucic (57 - penalty) şi Lautaro Martinez (74) în poarta germanului de origine română Dennis Seimen, unul dintre remarcaţii şvabilor, potrivit Agerpres.
Campioana Italiei a avut şi o bară, prin Niccolo Barella (43).
Liverpool s-a impus fără probleme la Bruges, cu 3-0, prin golurile semnate de Alexander Isak (13, 83) şi Florian Wirtz (79).
PSG a întrerupt seria victoriilor
PSG a întrerupt seria victoriilor în competiţie, după 2-2 cu AS Roma, chiar pe Parc des Princes. ''Giallorossi'' au făcut din nou un joc bun, însă au arătat că au învăţat ceva din eşecurile dezamăgitoare cu Real Madrid (3-4 de la 3-1) şi Manchester United (2-3 de la 2-0). Mario Hermoso (5) şi Donyell Malen (78 - penalty) au punctat pentru echipa antrenată de Gian Piero Gasperini, iar Ilia Zabarnîi (31) şi Ousmane Dembele (62 - penalty) au înscris pentru parizieni.
Bayern a pierdut neaşteptat la Lille, cu 1-2, după ce a condus prin golul francezului Dayot Upamecano. Bavarezii au suferit din cauza celor şase absenţe - Neuer, Kane, Saibari, Olise, Gnabry, Davies.
Pentru Lille a fost prima victorie în acest sezon al competiţiei.
Manchester United a obţinut primul punct sub comanda lui Mauricio Pochettino, după 2-2 cu Sporting, la Lisabona. Ambele goluri ale gazdelor au fost înscrise de columbianul Luis Javier Suarez (33 - penalty, 80), care a ratat şi un penalty la 0-0 (30). Portughezul Bruno Fernandes a reuşit dubla pentru ''diavolii roşii'' (48 - penalty, 50).
Atletico Madrid a trecut fără probleme de Viking Stavanger, cu 2-0, prin golurile marcate în prima jumătate de oră de Alexander Soerloth şi Julian Alvarez.
Şahtior Doneţk a pierdut acasă (pe Stamford Bridge) cu Fenerbahce, scor 0-1, diferenţa fiind făcută de golul kosovarului Vedat Muriqi (56).
Rezultatele etapei a cincea din Champions League:
Marţi:
Bodo/Glimt - LASK Linz 1-0
A marcat: Melayro Bogarde (autogol) 90+2.
Galatasaray Istanbul - Aston Villa 1-0
A marcat: Deniz Gul 77.
Arsenal Londra - Borussia Dortmund 1-1
Au marcat: Viktor Gyokeres 10, respectiv Maximilian Beier 55.
Como - AEK Atena 1-0
A marcat: Luis Milla 57.
Lucas Da Cunha (Como) a ratat un penalty în min. 29 (şut pe lângă).
Feyenoord Rotterdam - FC Porto 0-1
A marcat: Oussama Targhalline (autogol) 2.
Manchester City - SSC Napoli 2-2
Au marcat: Ayyoub Bouaddi 67, Rayan Cherki 86, respectiv Rasmus Hojlund 55, Noa Lang 76.
RB Leipzig - RC Lens 3-1
Au marcat: David Raum 6, Antonio Nusa 9, 90+4, respectiv Matthieu Udol 58.
Real Madrid - PSV Eindhoven 5-1
Au marcat: Fede Valverde 50, Jude Bellingham 60, Kylian Mbappe 64, 84, Vinicius Junior 87, respectiv Ivan Perisic 32 - penalty.
Slovan Bratislava - Real Betis Sevilla 0-2
A marcat: Cucho Hernandez 43, 57.
Miercuri
Sabah FK - FC Barcelona 1-4
Au marcat: Joy-Lance Mickels 63, respectiv Anthony Gordon 31, 51, Karim Adeyemi 55, Gabriel Jesus 60.
Slavia Praga - Villarreal 0-1
A marcat: Tajon Buchanan 62.
Atletico Madrid - Viking Stavanger 2-0
Au marcat: Alexander Soerloth 19, Julian Alvarez 24.
Cartonaş roşu: Henrik Falchener (Viking) 90+1.
FC Bruges - Liverpool 0-3
Au marcat: Alexander Isak 13, 83, Florian Wirtz 79.
Inter Milano - VfB Stuttgart 2-0
Au marcat: Petar Sucic 57 - penalty, Lautaro Martinez 74.
Lille OSC - Bayern Munchen 2-1
Au marcat: Ayase Ueda 62, Aleksandar Pavlovic (autogol) 65, respectiv Dayot Upamecano 15.
Paris Saint-Germain - AS Roma 2-2
Au marcat: Ilia Zabarnîi 31, Ousmane Dembele 62 - penalty, respectiv Mario Hermoso 5, Donyell Malen 78 - penalty.
Şahtior Doneţk - Fenerbahce Istanbul 0-1, la Londra
Au marcat: Vedat Muriqi 56.
Sporting Lisabona - Manchester United 2-2
Au marcat: Luis Javier Suarez 33 - penalty, 80, respectiv Bruno Fernandes 48 - penalty, 50.
Luis Javier Suarez a ratat un penalty în min. 30 (a apărat Senne Lammens).
Cartonaş roşu: Youri Tielemans (United) 90+3.
Clasament
loc echipa J V E Î GM-GP P
1 Real Madrid 5 5 0 0 18-8 15
2 Paris Saint-Germain 5 4 1 0 22-7 13
3 Como 5 4 0 1 20-6 12
4 FC Barcelona 5 4 0 1 18-7 12
5 Liverpool 5 4 0 1 17-10 12
6 Betis Sevilla 5 4 0 1 10-6 12
7 Arsenal 5 3 2 0 9-4 11
8 Manchester City 5 3 1 1 14-9 10
9 Sporting Lisabona 5 3 1 1 10-6 10
10 Borussia Dortmund 5 3 1 1 8-6 10
11 Aston Villa 5 3 0 2 12-7 9
12 Inter Milano 5 3 0 2 10-6 9
13 FC Bruges 5 3 0 2 11-10 9
14 Galatasaray 5 3 0 2 9-9 9
15 Bayern Munchen 5 2 2 1 13-7 8
16 Fenerbahce 5 2 2 1 7-11 8
17 VfB Stuttgart 5 2 1 2 7-6 7
18 Atletico Madrid 5 2 1 2 6-5 7
19 Manchester United 5 2 1 2 10-10 7
20 FK Bodo/Glimt 5 2 1 2 5-9 7
21 LASK 5 2 0 3 10-10 6
22 FC Porto 5 2 0 3 7-7 6
23 RB Leipzig 5 2 0 3 8-12 6
24 Villarreal CF 5 2 0 3 9-14 6
25 AS Roma 5 1 2 2 12-10 5
26 Şahtior Doneţk 5 1 1 3 4-5 4
27 Viking 5 1 1 3 9-12 4
28 SSC Napoli 5 1 1 3 8-13 4
29 Lille OSC 5 1 1 3 6-11 4
30 PSV Eindhoven 5 1 1 3 4-9 4
31 AEK Atena 5 1 0 4 5-12 3
32 Feyenoord 5 1 0 4 4-12 3
33 Sabah FK 5 1 0 4 5-14 3
34 RC Lens 5 1 0 4 5-19 3
35 Slavia Praga 5 0 1 4 5-10 1
36 Slovan Bratislava 5 0 0 5 1-19 0
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