Alice Webb, în vârstă de 33 de ani, din Wotton-under-Edge, a murit în septembrie 2024, la câteva ore după ce s-a prăbușit în timpul unei proceduri de „Brazilian butt lift"- mărire a feselor- efectuate în Gloucester. Procedura a fost realizată de Jordan Parke, în vârstă de 34 de ani, care a murit și el ulterior, arată publicația The Mirror.

Autopsia a arătat că Webb a decedat după ce acidul hialuronic folosit în procedură a intrat în fluxul sanguin, după ce ar fi fost injectați 1.400 ml de soluție. Medicii legiști au găsit acid hialuronic în plămânii, creierul, inima, tiroida și rinichii femeii.

Conform medicului legist Stephen Leadbetter, cauza morții a fost „embolizarea acidului hialuronic prin introducerea în fese". El a explicat că acest lucru s-ar fi putut întâmpla din cauza deteriorării unui vas de sânge în timpul procedurii, deși nu a putut identifica „un punct de intrare specific”.

Paramedicul Allanah Kingston a declarat în instanță că a primit un apel la ora 21:21 despre „o pacientă care a făcut «mărire a feselor» și a leșinat”. La sosire, Jordan Parke i-a spus că „în ziua precedentă avusese loc un antrenament și că exersau procedura unul pe celălalt”. El a menționat că Alice ieșise să fumeze înainte de a se prăbuși.

Paramedicul a relatat în instanță că Parke și o femeie pe nume Jemma Pawlyszyn au spus că Webb primise 10 ml de lidocaină și „un amestec de acid hialuronic și altceva, dar nu știau ce". Un flacon găsit la fața locului avea inscripții în coreeană.

„Îmi amintesc că Jordan vorbea despre cât fuma Alice și că de obicei fuma 80 de țigări pe zi”, a spus Kingston. Ea a descris cum cei doi păreau „nederanjați de situație și nu păreau să înțeleagă urgența”. „Mi s-a părut ciudat că nu au venit la spital, având în vedere că erau prieteni” a precizat paramedicul.

Webb a fost transportată la spital la ora 22:41 și a suferit câteva stopuri cardiace înainte de a fi declarată decedată.

Familia ei susține apelurile pentru „Legea Alice”, care ar restricționa procedurile estetice pentru a fi efectuate doar de chirurgi calificați corespunzător. Guvernul a anunțat pe 21 octombrie o consultare privind restricționarea procedurilor cu risc ridicat, inclusiv BBL-urile lichide, la medici care lucrează pentru furnizori reglementați.