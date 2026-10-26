Bărbatul este pensionar și în urmă cu mai mulți ani a fost diagnosticat cu o tumoră. Medicii i-au recomandat să facă o intervenție chirurgicală prin care să-i fie extirpată tumora. Cea mai rapidă recuperare și cu riscurile cele mai mici era operația laparoscopică, minim invazivă.

Însă în spitalele de stat unde a fost trimis, acest tip de intervenție nu se putea realiza atunci, pentru că nu exista aparatura necesară pentru o astfel de operație. Așa că pacientul a apelat la un spital privat din Cluj-Napoca.

A împrumutat bani de la apropiați și a plătit cei peste 72.000 lei, ceruți de unitatea sanitară care nu avea contract cu casa de asigurări.

În 2023, bărbatul a apelat la un avocat și a dat în judecată Casa de Asigurări de Sănătate din Gorj. A cerut ca intervenția chirurgicală să îi fie decontată de stat. Bărbatul a motivat că a plătit o viață întreagă cotizația la sănătate, iar când a avut nevoie, a fost nevoit să achite din buzunarul lui.

Acum, Curtea de Apel Craiova i-a dat câștig de cauză și obligă instituția să îi plătească 70.000 de lei. Decizia este definitivă.