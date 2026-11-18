Și atunci, ce putem face că să rezolvăm "estetic" problema?

Activitatea fizică e vitală fiecărei celule. Grație mișcării, totul funcționează perfect. Mușchii devin mai mari și mai puternici, prin sport. Cu o excepție însă. Excepția se numește mușchiul platysma.Este un mușchi lat și foarte subțire, pe toată suprafața gâtului, inserat pe față, pe linia buzelor. Nu putem să facem exerciții fizice că să-l menținem în stare bună.

Corespondent Pro TV: „Colagenul este cea mai des întâlnită proteină din organismul uman, inclusiv sub piele se regăsește. De structura acestei substanțe depinde aspectul tânăr al fiecăruia dintre noi. Timpul și soarele o agresează constant. Pentru protecția colagenului folosim creme cu factor UV - tot anul. Iar cremele solare devin astfel cele mai bune împotriva îmbătrânirii”.

Dar cremele solare nu acționează la nivelul mușchilor. Nu există nicio metodă neinvazivă de a proteja gâtul de trecerea timpului.

Ina Petrescu medic primar chirurgie reconstructivă: „Să știti că nicio procedură minim invazivă că vorbim de radiofrecvență, că vorbim de injectări cu substanțe bio-revitalizante. Nu vor avea un rezultat ca la un deep neckt lift pentru că noi intrăm și tratăm acest mușchi, platysma”.

Cel mai performant tratament se numește deep neck lift, adică lifting de gât în plan profund. Structurile gâtului rămân naturale. Nu au aspect de operat. Ce înseamnă liftarea în plan profund?

Ina Petrescu medic primar chirurgie reconstructivă: „Ceea ce diferă este nivelul unde se lucrează. Pielea este decolată minim 2 degete, apoi se intră în profunzime, se intră sub fascia mușchilor, și acolo se lucrează. Iar la nivelul gâtului, se intră sub mușchiul platysma. Și, în plan profund, totul se ancorează, se fixează în plan vertical. Pielea care e și ea în exces se îndepărtează la final”.

Pentru că medicii acționează profund, sub nivelul mușchilor, rezultatul estetic al intervenției la nivelul gâtului poate să dureze 15 ani.