Pentru a putea elimina formațiunea fără să sacrifice o parte importantă din intestine, medicii au recurs la o procedură complexă, în care organele au fost scoase temporar din corp, relatează NOS.nl.

Operația a avut loc în vara anului trecut, însă spitalul a făcut public cazul abia acum, după publicarea acestuia într-o revistă medicală din Olanda, Dutch Journal of Medicine.

Tumoarea a crescut timp de mai mulți ani din cauza unei anomalii genetice

Formațiunea uriașă se dezvoltase în abdomenul lui Ronald van de Kimmenade, un bărbat din Tilburg, care și-a revenit după intervenție și își sărbătorește acum cea de-a 68-a aniversare.

Acesta spune că se simte foarte bine și că nu intenționează să renunțe la activitatea profesională, deși a ieșit oficial la pensie.

„Mă simt excelent. De un an sunt pensionar, dar continui să muncesc, așa cum am făcut în ultimii 42 de ani. Vreau să continui până la 71 de ani”, a povestit Van de Kimmenade.

În prezent, bărbatul și-a reluat activitățile obișnuite, se ocupă de treburi prin casă și prin curte și merge la plimbare. Cu puțin peste un an în urmă, însă, starea sa de sănătate se deteriorase vizibil.

„Am început să mă simt foarte obosit. Îmi era din ce în ce mai greu să urc scările la serviciu”, a relatat acesta.

Investigațiile medicale au arătat că tumoarea se dezvoltase treptat, de-a lungul mai multor ani, pe fondul unei anomalii genetice. Formațiunea provoca hemoragii, motiv pentru care pacientul a avut nevoie inclusiv de transfuzii de sânge.

Chirurgul Sijbrand Hofker, de la UMCG, a descris dimensiunile impresionante ale tumorii.

„Era o formațiune uriașă, atât de mare încât trebuia să-ți bagi ambele brațe pe sub ea”, a explicat medicul.

Potrivit acestuia, localizarea și dimensiunea tumorii făceau imposibilă o intervenție obișnuită, prin care intestinele să fie menținute în interiorul abdomenului.

Intervenția a durat peste 10 ore

Tumoarea era situată în apropierea vaselor de sânge care asigură circulația către și dinspre intestine. Din cauza poziției sale, chirurgii riscau să nu poată ajunge în siguranță la aceste vase sau să nu le poată bloca în condiții optime pentru intervenție.

Soluția a fost o procedură neobișnuită: medicii au scos temporar intestinele din abdomen, împreună cu tumoarea, au îndepărtat formațiunea în afara corpului și au reconectat segmentele intestinale sănătoase.

Operația a durat mai bine de 10 ore. Prin această abordare, echipa medicală a putut avea acces la întreaga zonă afectată și a reușit să păstreze o porțiune mai mare din intestin.

„În acest fel, poți salva o porțiune mult mai mare din intestin, iar pacientul nu mai devine dependent de alimentația intravenoasă”, a explicat chirurgul Sijbrand Hofker.

Deși îndepărtarea temporară a unor organe, precum rinichii, urmată de reimplantarea acestora este o procedură cunoscută în chirurgie, aplicarea unei tehnici similare în cazul intestinelor este extrem de rară.

Potrivit chirurgului, Ronald van de Kimmenade este al 23-lea pacient din lume care a beneficiat de o astfel de intervenție.