Fotbalistul a transmis şi un mesaj fanilor, potrivit News.ro.

Aşezat pe un pat de spital, îmbrăcat cu tricoul echipei Bayern München, atacantul englez zâmbeşte larg, cu ambele degete mari ridicate şi piciorul stâng într-o cizmă de imobilizare. Un mod de a spune că operaţia sa a decurs bine, deşi va fi nevoit să lipsească câteva luni din competiţie.

„Suişurile şi coborâşurile vieţii! Evident, sunt foarte dezamăgit de această accidentare, dar, ca întotdeauna, este o ocazie de a da dovadă de rezilienţă şi de a mă perfecţiona în perspectiva anului 2027. O să revin plin de energie şi gata de acţiune pentru finalul sezonului! Vremurile grele nu ţin mult, oamenii puternici rezistă. Vă mulţumesc pentru toate mesajele voastre! Alles gut! (totul e bine, în germană)”, a scris el pe Instagram.

Clubul bavarez, la rândul său, a publicat sâmbătă un comunicat în care a confirmat că jucătorul său „a fost operat cu succes în timpul nopţii, după ce a suferit o ruptură a ligamentului de la glezna stângă” şi că „va începe acum reabilitarea”.