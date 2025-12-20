Ionuț Radu, al treilea meci consecutiv fără gol primit în campionatul Spaniei, după remiza cu Real Oviedo

20-12-2025 | 18:36
Ionuț Andrei Radu
Celta Vigo, echipa portarului român Ionuţ Radu, a terminat la egalitate în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Real Oviedo, într-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat sâmbătă.

Ioana Andreescu

Oviedo a disputat cu această ocazie primul său meci sub comanda noului său antrenor, uruguayanului Guillermo Almada.

Gazdele au fost mai incisive în repriza secundă, dar nu au reuşit să-l învingă pe Ionuţ Radu, integralist în acest joc, precizează agenţia EFE.

Celălalt goalkeeper român prezent pe Estadio Carlos Tartiere, Horaţiu Moldovan, a fost rezervă neutilizată la Real Oviedo.

Celta Vigo a urcat provizoriu

În urma acestui rezultat, Celta Vigo a urcat provizoriu pe locul al şaptelea în clasament, cu 23 de puncte, în timp ce Oviedo a rămas pe penultima poziţie (19), cu 11 puncte.

Tot sâmbătă se mai dispută partidele Levante - Real Sociedad, Osasuna Pamplona - Deportivo Alaves şi Real Madrid - Sevilla FC, în timp ce duminică sunt programate meciurile Girona - Atletico Madrid, Villarreal - FC Barcelona, Elche - Rayo Vallecano şi Betis Sevilla - Getafe.

Etapa se va încheia luni, cu întâlnirea dintre Athletic Bilbao şi Espanyol Barcelona.

Sursa: Agerpres

