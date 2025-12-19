Armata cere oficial FIFA și UEFA să excludă toate echipele românești și naționala de fotbal din competițiile internaționale

CSA Steaua a cerut în mod oficial FIFA și UEFA să excludă toate echipele românești și naționala de fotbal din competițiile internaționale, întrucât Federația Română de Fotbal ar activa în mod ilegal.

Juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Florin Talpan, a anunţat, vineri, că a solicitat FIFA şi UEFA excluderea tuturor echipelor româneşti din cupele europene şi a primei reprezentative din competiţiile internaţionale din cauza faptului că, în opinia sa, Federaţia Română de Fotbal activează în mod ilegal.

"Un lucru foarte important pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua este faptul că am notificat UEFA şi FIFA în care informez că Federaţia Română de Fotbal activează în mod ilegal pentru că nu apare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Sunt multe probleme acolo.

Am solicitat celor de la FIFA şi UEFA să trimită o comisie la FRF pentru a verifica toate aceste nereguli şi toate suspiciunile de corupţie care există în cadrul FRF. Spun asta pentru că în 2017 echipa FCSB trebuia să fie retrogradată în Liga a 4-a sau a 5-a. Dar domnul Burleanu a lăsat această echipă în Liga I în condiţiile în care ea şi-a schimbat denumirea. Era o altă echipă şi trebuia să respecte statutul şi regulamentele FRF. Cineva trebuie să răspundă.

Eu am solicitat FIFA şi UEFA să excludă toate echipele româneşti din cupele europene, precum şi echipa naţională a României din competiţii, până când FRF nu va activa în mod legal. Pentru că nu se poate aşa ceva, FRF a avut destul timp pentru a se pune în legalitate. Eu nu cred că o să mă acuze nimeni pentru că în România a venit momentul să obţinem performanţe pe 'corecte' şi să nu depindem de domnul Burleanu sau mai ştiu eu cine", a afirmat el.

”FIFA și UEFA dacă nu vor face dreptate pot fi trase la răspundere”

"Eu am atenţionat FIFA şi UEFA că dacă nu vor dispune măsuri în această problemă mă voi adresa Ministerului de Justiţie din Elveţia. O să spun acolo exact ce face UEFA. FIFA şi UEFA dacă nu vor să facă dreptate pot fi trase la răspundere. Nu vedeţi, Steaua nu e lăsată să promoveze de domnul Burleanu, care îşi bate joc de acest mare brand al României", a adăugat juristul, prezent, vineri, la Gala Sportivii Anului 2025 a CSA Steaua.

De asemenea, Florin Talpan a menţionat că a repus pe rol procesul prin care CSA Steaua cere daune în valoare de 37 de milioane de euro de la clubului FCSB pentru folosirea ilegală a mărcii "Steaua Bucureşti" în perioada 2004-2014.

"În ultima perioadă am făcut două demersuri foarte importante pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Primul dintre ele este faptul că am repus pe rol dosarul de la Tribunalul Bucureşti prin care cerem recuperarea prejudiciului de 37 de milioane de euro. E un pas foarte mare pe care l-am făcut pe 16 decembrie", a adăugat juristul clubului Steaua.

