Violențe pe stadion, la finala cupei Columbiei. Cel puțin 59 de persoane au fost rănite. VIDEO

19-12-2025 | 11:22
finala cumpei columbiei
AFP

Cel puţin 59 de persoane au fost rănite în confruntările dintre suporteri, în noaptea de miercuri spre joi, pe stadionul din Medellin, cu ocazia finalei Cupei Columbiei la fotbal, au anunţat autorităţile din această ţară, citate de AFP.

Sabrina Saghin

Fanii echipei Atletico Nacional şi cei ai formaţiei Deportivo Independiente Medellin, principalele cluburi ale oraşului, s-au înfruntat la sfârşitul meciului retur al finalei cupei naţionale, câştigat cu 1-0 de Atletico.

Imaginile postate pe reţele de socializare arată zeci de suporteri alergând pe gazonul stadionului Atanasio Girardot şi aruncând cu obiecte, fiind necesară intervenţia unei unităţi speciale a poliţiei pentru a pune capăt haosului.

Secretarul pentru securitate al oraşului Medellin, Manuel Villa, a declarat într-un videoclip transmis presei că 52 de fani au fost trataţi de medici, în timp ce poliţia a precizat că şapte agenţi au fost răniţi.

Autorităţile nu au raportat nicio arestare. Manuel Villa a afirmat că cei responsabili sunt căutaţi folosindu-se imagini de pe camerele de supraveghere ş că vor fi urmăriţi penal.

„Sunt delincvenţi şi vor fi trataţi ca atare", a spus el.

Ceremonia de acordare a medaliilor şi a trofeului nu a putut avea loc. Anterior, peste 43.000 de fani au asistat la începutul sărbătorii, fluturând steaguri şi cântând.

În Columbia, fanii cluburilor importante care nu joacă acasă nu au de obicei voie să participe la meciuri. Dar de data aceasta, primăria oraşului Medellin a autorizat prezenţa lor, ca un gest de pace în cadrul comunităţii fotbalistice. Atletico a fost echipa oaspete pentru acest meci.

Primarul Federico Gutierrez i-a numit „infractori" pe cei implicaţi în confruntările de pe stadion.

În 2023, doi fani au murit şi alţi paisprezece au fost răniţi într-o încăierare care a izbucnit în Medellín, lângă stadionul Atanasio Girardot, după un meci între cele două echipe rivale.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 19-12-2025 11:06

