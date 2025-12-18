Kylian Mbappe este la un pas să bată recordul istoric al lui Cristiano Ronaldo

Mbappe, autorul unei duble în Cupa Spaniei la fotbal, miercuri seara, s-a apropiat la un singur gol de recordul de goluri marcate de un jucător de la Real Madrid pe parcursul unui an calendaristic, deţinut din 2013 de portughezul Cristiano Ronaldo.

Mbappe a marcat în minutele 41 (din penalty) şi 88 ale partidei cu echipa de liga a reia Talavera şi a ajuns la un total de 58 de goluri în tricoul lui Real Madrid de la debutul anului 2025, în toate competiţiile, informează L'Equipe.

Căpitanul selecţionatei Franţei mai are acum nevoie de o singură reuşită pentru a egala recordul de 59 de goluri înscrise de Cristiano Ronaldo pentru Real Madrid în 2013.

În vârstă de 26 de ani, Kylian Mbappe a ajuns la un total de 72 de goluri în 82 de meciuri disputate pentru Real Madrid de la sosirea sa la clubul din capitala Spaniei, în vara lui 2024.

Cristiano Ronaldo (28 ani), care joacă în prezent la clubul saudit Al-Nassr, este cel mai bun marcator din istoria lui Real Madrid, cu 450 de goluri în 435 de meciuri.

Getty Images

Real Madrid mai are un singur meci de disputat în 2025, pe teren propriu, împotriva formaţiei Sevilla FC, sâmbătă seara, în campionatul Spaniei.

