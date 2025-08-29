FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

FCSB va juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys şi Bologna şi în deplasare cu DinamoZagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles.

Echipa PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, va evolua acasă cu Betis, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys şi Brann şi în deplasare cu Lille, Lyon, Ludogoreţ şi Celta.

Echipa lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, va juca pe teren propriu cu Lille, PAOK, Nice şi Bologna şi în deplasare cu GNK Dinamo, Steaua Roşie, Ludogoreţ şi Stuttgart.

Când se vor disputa meciurile din Liga Europa din acest sezon

Faza Ligii

Etapa 1: 24 şi 25 septembrie 2025

Etapa 2: 2 octombrie 2025

Etapa 3: 23 octombrie 2025

Etapa 4: 6 noiembrie 2025

Etapa 5: 27 noiembrie 2025

Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025

Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026

Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026

Faza eliminatorie

Play-off-ul fazei eliminatorii: 19 şi 26 februarie 2026

Optimi de finală: 12 şi 19 martie 2026

Sferturi de finală: 9 şi 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie şi 7 mai 2026

Finala: 20 mai 2026 (Istanbul)

