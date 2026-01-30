Cele două echipe au mai fost adversare la 2 octombrie, în etapa a doua a grupei Ligii Europa. Meciul a fost câştigat cu 3-1 de Celta Vigo.
Confruntările din play-off:
Ludogoreţ (Bulgaria) - Ferencváros (Ungaria)
GNK Dinamo (Croaţia) - Genk (Belgia)
Celtic (Scoţia) - Stuttgart (Germania)
Brann (Norvegia) - Bologna (Italia)
Panathinaikos (Grecia) - Viktoria Plzeň (Cehia)
PAOK (Grecia) - Celta Vigo (Spania)
Fenerbahçe (Turcia) - Nottingham Forest (Anglia)
Lille (Franţa) - Crvena Zvezda (Serbia)
Meciurile se vor disputa la 19 februarie turul şi la 26 februarie returul.