PAOK Salonic a pierdut la Lyon, în Europa League. Trupa lui Răzvan Lucescu merge în play-off

Grecii au deschis scorul la Lyon, prin Giakoumakis, în minutul 20. Gazdele au egalat în minutul 33, cu golul lui Himbert, şi a fost 1-1 la pauză, însă nu înainte ca PAOK să rămână în zece, după eliminarea lui Konstantelias, pentru al doilea galben, în minutul 40.

Lyonezii au profitat de omul în plus şi au trecut la conducere, după golul lui Merah, din minutul 55. Meite a egalat pentru greci, la un corner, în minutul 66, însă echipa lui Paulo Fonseca s-a desprins în câştigătoare pe final.

Răzvan Lucescu a fost eliminat în minutul 82, el cedând nervos şi aruncând cu o sticlă pe teren.

După ce Adam Karabec a ratat un penalti, în minutul 83, trimiţând în bară, tot el a făcut 3-2 cinci minute mai târziu, iar Rodriguez a închis tabela, din assistul aceluiaşi Karabec, în primul minut de prelungire.

Olympique Lyon – PAOK s-a încheiat 4-2, însă elevii lui Lucescu junior termină pe locul 17, cu 12 puncte, şi merg în play-off-ul competiţiei.



