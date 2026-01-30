PAOK Salonic a pierdut la Lyon, în Europa League. Trupa lui Răzvan Lucescu merge în play-off

Stiri Sport
Lyon paok afp
AFP

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 2-4, cu gruparea franceză Olympique Lyon în Liga Europa.

autor
Stirileprotv

Partida a fost precedată de un moment de reculegere în memoria suporterilor echipei PAOK morţi într-un accident în România.

Grecii au deschis scorul la Lyon, prin Giakoumakis, în minutul 20. Gazdele au egalat în minutul 33, cu golul lui Himbert, şi a fost 1-1 la pauză, însă nu înainte ca PAOK să rămână în zece, după eliminarea lui Konstantelias, pentru al doilea galben, în minutul 40.

Lyonezii au profitat de omul în plus şi au trecut la conducere, după golul lui Merah, din minutul 55. Meite a egalat pentru greci, la un corner, în minutul 66, însă echipa lui Paulo Fonseca s-a desprins în câştigătoare pe final.

Răzvan Lucescu a fost eliminat în minutul 82, el cedând nervos şi aruncând cu o sticlă pe teren.

După ce Adam Karabec a ratat un penalti, în minutul 83, trimiţând în bară, tot el a făcut 3-2 cinci minute mai târziu, iar Rodriguez a închis tabela, din assistul aceluiaşi Karabec, în primul minut de prelungire.

Olympique Lyon – PAOK s-a încheiat 4-2, însă elevii lui Lucescu junior termină pe locul 17, cu 12 puncte, şi merg în play-off-ul competiţiei.


Sursa: News.ro

Etichete: paok, razvan lucescu, europa league,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“
Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“
Citește și...
Românul Constantin Popovici, desemnat numărul unu în Europa la sărituri în apă de la mare înălţime, în 2025
Stiri Sport
Românul Constantin Popovici, desemnat numărul unu în Europa la sărituri în apă de la mare înălţime, în 2025

European Aquatics a anunţat, joi, că românul Constantin Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime din Europa.

Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
Stiri Sport
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu

Sentința instanței supreme elvețiene de a trimite spre rejudecarea TAS decizia de acordare a medaliei olimpice de bronz pentru gimnasta Ana Maria Bărbosu se bazează pe o înregistrare nedifuzată până acum.

Serena Williams nu exclude revenirea în competiţii: „Nu ştiu, o să văd ce se întâmplă”
Stiri Sport
Serena Williams nu exclude revenirea în competiţii: „Nu ştiu, o să văd ce se întâmplă”

Serena Williams a refuzat să excludă revenirea la tenisul profesionist după ce a depus recent documentele necesare în acest sens, informează BBC.

Recomandări
Zi importantă în justiție. CAB stabilește dacă suspendă doi judecători CCR, înaintea deciziei privind pensiile magistraților
Stiri Justitie
Zi importantă în justiție. CAB stabilește dacă suspendă doi judecători CCR, înaintea deciziei privind pensiile magistraților

Curtea de Apel Bucureşti are programată, pentru vineri, pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcţie a doi judecători de la Curtea Constituţională - Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş.

Reacția Ucrainei după ce Putin „a acceptat” propunerea lui Trump de a nu mai ataca Kievul „timp de o săptămână”
Stiri externe
Reacția Ucrainei după ce Putin „a acceptat” propunerea lui Trump de a nu mai ataca Kievul „timp de o săptămână”

Volodimir Zelenski i-a mulţumit lui Donald Trump şi a afirmat că o posibilă oprire temporară a atacurilor pe perioada iernii extreme ar putea ajuta la a proteja infrastructura energetică critică a Ucrainei.

Vremea se schimbă din nou. Meteorologii anunță cum va fi în februarie. Temperaturi neobișnuite în următoarele săptămâni
Vremea
Vremea se schimbă din nou. Meteorologii anunță cum va fi în februarie. Temperaturi neobișnuite în următoarele săptămâni

Vreme mai caldă decât normalul și episoade frecvente de precipitații la nivelul întregii țări marchează următoarea lună, potrivit prognozei pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Ianuarie 2026

44:46

Alt Text!
La Măruță
29 Ianuarie 2026

01:27:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Ianuarie 2026

01:42:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Veste uriașă pentru Chivu în zori de zi! Anunțul italienilor

Sport

Acuzele lui Răzvan Lucescu, eliminat după ce a primit goluri de la doi juniori în Lyon - PAOK 4-2!