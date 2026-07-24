Lise Klaveness, președinta federației norvegiene, a oferit detalii despre depunerea acestei plângeri într-un interviu acordat ziarului The Times, în cadrul căruia a avertizat împotriva încercărilor de a se „mușamaliza” acest caz. „Când se ocolește o regulă în acest fel, se intră pe o pantă alunecoasă care pune în pericol întreaga disciplină”, a declarat ea pentru The Times. „Este îngrijorător pentru fotbal când se compromit regulile fundamentale ale jocului”, a continuat ea, potrivit News.ro.

Trump și apelul către Infantino

Eliminat după un fault și suspendat inițial, Folarin Balogun a putut juca în optimile de finală împotriva Belgiei, în urma unui apel al lui Donald Trump către Gianni Infantino, președintele FIFA. O comisie așa-zisă „independentă” a anulat sancțiunea, o decizie justificată printr-o lacună din regulament.

Regulamentul FIFA sancționează însă sever amestecul guvernelor sau al statelor în fotbal. Donald Trump și-a asumat și a confirmat totuși intervenția sa într-o declarație făcută înaintea finalei Cupei Mondiale. „A fost într-adevăr un cartonaș roșu? Am fost nevoit să-l sun pe Gianni pentru a-i menționa acest lucru”, a asigurat Trump, sub privirea jenată a lui Infantino.

Federația norvegiană cere explicații

Federația norvegiană este una dintre puținele organizații membre ale FIFA care s-au opus acestei ingerințe. Conștientă că plângerea are șanse reduse să ducă la ceva concret, Lise Klaveness dorește, mai ales, să-l facă pe Infantino să recunoască „că a fost vorba de o greșeală”. „Când iei decizii controversate și o voce externă foarte influentă s-a amestecat în procesul tău de reflecție, este esențial ca și alte voci să participe la luarea deciziei. Dacă nu este așa, este o greșeală”, a continuat ea, „dezamăgită, dar nu neapărat surprinsă” de lipsa de transparență a FIFA în acest caz și de faptul că nu a publicat integral hotărârea care explică această decizie.

Nu este prima dată când ea denunță acțiunile șefului FIFA. Anterior, ea a solicitat retragerea superficialului premiu pentru pace acordat de Infantino lui Trump cu ocazia tragerii la sorți pentru Cupa Mondială, în decembrie 2025. „Dorim ca acest premiu să fie eliminat”, a susținut ea.