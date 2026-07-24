Administrația a invocat faptul că acestea „nu au impus şi nu au aplicat în mod eficient interdicţia privind importul de bunuri produse prin muncă forţată”, relatează News.ro.

Anunțul a fost făcut de Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, care a precizat că măsura are la bază anchete desfășurate în temeiul Secțiunii 301 din Legea comerțului din 1974.

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Noile tarife reprezintă cea mai recentă încercare a președintelui Donald Trump de a reintroduce un regim extins de taxe la import, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele anunțate în cadrul așa-numitei „Zile a Eliberării”, cuprinse între 10% și 50%.

Ca reacție la decizia instanței, Trump a introdus un tarif general temporar de 10%, valabil timp de 150 de zile, care expiră vineri.

Potrivit lui Greer, noile măsuri sunt justificate prin necesitatea combaterii muncii forțate la nivel global.

„Preşedintele Trump recunoaşte că decenii de persuasiune morală nu au eradicat munca forţată din lanţurile de aprovizionare globale. Statele Unite au o interdicţie privind importul de muncă forţată de aproape un secol şi o aplică cu rigurozitate; a trecut de mult timpul ca partenerii noştri comerciali să facă acelaşi lucru.”

„Măsura de astăzi va începe să corecteze ceea ce constituie atât o încălcare a drepturilor omului, cât şi o practică comercială care denaturează concurenţa, în vederea îmbunătăţirii bunăstării lucrătorilor de pretutindeni.”

Uniunea Europeană, Canada și Mexicul, printre economiile vizate

Biroul Reprezentantului Comercial al SUA a publicat lista statelor și blocurilor economice considerate că nu aplică eficient interdicția privind importurile realizate prin muncă forțată.

În total, 54 de economii sunt acuzate că nu au introdus și nu aplică o astfel de interdicție. Printre acestea se numără China, Japonia, India, Australia, Regatul Unit, Brazilia, Arabia Saudită, Israel, Elveția și Rusia.

Alte șase economii sunt acuzate că nu aplică suficient de eficient legislația existentă: Uniunea Europeană, Canada, Mexic, Indonezia, Ecuador și Pakistan.

Având în vedere că Uniunea Europeană include 27 de state membre, noile măsuri comerciale americane afectează, în total, 86 de țări.

Noile tarife vor intra în vigoare vineri, la ora 00:01 (ora Washingtonului) și vor varia între 10% și 12,5%, în funcție de măsurile adoptate de fiecare stat pentru combaterea muncii forțate.

Potrivit Biroului Reprezentantului Comercial al SUA, cele 60 de mari parteneri comerciali vizați de măsură reprezintă 99,4% din totalul importurilor americane.

Statele Unite și Uniunea Europeană au încheiat deja un acord separat, care stabilește un tarif de 15% pentru anumite produse, acord intrat în vigoare în această lună.

Casa Albă: „Președintele va folosi toate instrumentele disponibile”

Oficialii administrației Trump au explicat că noile tarife au fost concepute astfel încât să înlocuiască taxa generală de 10% și să ofere mai multă predictibilitate mediului de afaceri.

„Preşedintele nu va permite ca politica sa comercială şi obiectivele sale generale să fie subminate doar pentru că un instrument ar putea fi limitat de o instanţă sau de altceva.”

Ei au subliniat că administrația va continua să folosească toate instrumentele legale disponibile pentru a-și pune în aplicare politica comercială.

„Am auzit clar şi răspicat: oamenii vor să ştie ce rată tarifară vor plăti.”

„Adevăratul mesaj pe care toată lumea trebuie să-l reţină este că preşedintele va folosi întotdeauna instrumentele de care dispune pentru a-şi atinge obiectivele de politică comercială.”

Experții în comerț consideră că tarifele introduse în baza Secțiunii 301 sunt mult mai solide din punct de vedere juridic decât cele anulate anterior de Curtea Supremă și ar putea rămâne în vigoare pe termen nelimitat.

În paralel, Casa Albă analizează și alte măsuri comerciale. La începutul săptămânii, administrația Trump a anunțat un tarif de 50% pentru anumite produse canadiene, care urmează să intre în vigoare luna viitoare.