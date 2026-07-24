Un hidroavion s-a prăbuşit în Washington. Toate persoane aflate la bord au fost găsite în viaţă. VIDEO

Stiri externe
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Captură video / YouTube

Paza de Coastă a SUA a anunţat, joi, că un hidroavion al companiei Kenmore Air, având la bord 11 persoane, a efectuat o aterizare de urgenţă în apropierea insulei Sucia, în statul Washington, înainte de a lua foc.

autor
Mihaela Ivăncică

În urma operaţiunii de salvare, s-a confirmat că toate persoanele aflate la bord au fost găsite în viaţă, transmite Reuters, citat de News.ro.

Operațiune amplă de salvare în apropierea graniței cu Canada

Kenmore Air, cea mai mare companie aeriană de hidroavioane din SUA, a precizat că un aparat de zbor de tip de Havilland DHC-3 Otter, care decolase de pe lacul Union din Seattle, a fost implicat într-un accident în Shallow Bay, lângă insula Sucia.

Insula Sucia face parte din arhipelagul San Juan (statul Washington), situat la nord de Seattle, în apropierea graniţei cu Canada.

Paza de Coastă, alături de echipe de intervenţie canadiene şi locale, a mobilizat numeroase resurse pentru a sprijini operaţiunea de salvare, a comunicat instituţia.

”Mai mulţi pacienţi sunt transportaţi la spitalele locale pentru evaluare medicală şi tratament”, a adăugat Paza de Coastă.

Mai mulți răniți au fost transportați la spital

Kenmore Air a precizat că la bord se aflau 10 pasageri şi un pilot. Doi pasageri răniţi au fost transportaţi la unităţi medicale din Bellingham, iar alţi doi au fost duşi pe insula Orcas pentru evaluare şi tratament, a anunţat compania aeriană.

”Kenmore Air cooperează pe deplin cu autorităţile care anchetează incidentul şi vom continua să furnizăm informaţii verificate pe măsură ce acestea devin disponibile”, a declarat directorul general David Gudgel într-un comunicat.

Fondată în 1946, Kenmore Air transportă anual peste 90.000 de pasageri prin zboruri regulate, turistice şi charter, potrivit site-ului companiei.

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Sursa: News.ro

Etichete: washington, hidroavion,

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