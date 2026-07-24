Un hidroavion s-a prăbuşit în Washington. Toate persoane aflate la bord au fost găsite în viaţă. VIDEO

În urma operaţiunii de salvare, s-a confirmat că toate persoanele aflate la bord au fost găsite în viaţă, transmite Reuters, citat de News.ro.

Operațiune amplă de salvare în apropierea graniței cu Canada

Kenmore Air, cea mai mare companie aeriană de hidroavioane din SUA, a precizat că un aparat de zbor de tip de Havilland DHC-3 Otter, care decolase de pe lacul Union din Seattle, a fost implicat într-un accident în Shallow Bay, lângă insula Sucia.

Insula Sucia face parte din arhipelagul San Juan (statul Washington), situat la nord de Seattle, în apropierea graniţei cu Canada.