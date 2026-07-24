Cazul profesoarei de la un colegiu profesional din districtul Wesel ia amploare. Potrivit publicației Bild, profesoara din Duisburg nu doar că și-a primit salariul integral pe întreaga perioadă de aproape 17 ani în care s-a aflat în concediu medical, dar a beneficiat și de mai multe majorări salariale, potrivit Welt.

Acest lucru este posibil datorită sistemului de salarizare al funcționarilor publici din Germania, unde salariile cresc automat, la anumite intervale, în funcție de vechime. Inițial, majorările se acordă după trei ani, iar ulterior la fiecare patru ani. O purtătoare de cuvânt a guvernului districtual din Düsseldorf a explicat pentru Bild că perioadele de incapacitate de muncă din motive medicale nu întrerup acumularea vechimii necesare pentru avansarea salarială.

Potrivit publicației, femeia, în vârstă de 62 de ani, a fost încadrată în 2004 în categoria salarială A13, iar ulterior a ajuns la nivelul 12, corespunzător unui salariu brut lunar de 6.174,04 euro. Cel puțin două dintre aceste majorări au fost acordate în perioada în care se afla în concediu medical.

La sfârșitul lunii mai, autoritățile au pensionat-o pe motiv de incapacitate de muncă, în urma unei expertize medicale. Profesoara contestă însă decizia la Tribunalul Administrativ din Düsseldorf.

De la pensionare, aceasta primește doar pensia corespunzătoare, ceea ce înseamnă o diminuare a veniturilor cu aproximativ 1.500-2.000 de euro brut pe lună, potrivit Bild. Dacă va câștiga procesul, diferențele salariale îi vor fi plătite retroactiv.

Cazul femeii, cercetat de autorități

Între timp, procedura disciplinară împotriva profesoarei a fost suspendată deoarece este în desfășurare o anchetă penală. Ministerul Educației din Renania de Nord-Westfalia a precizat că rezultatul anchetei penale va influența procedura disciplinară.

Parchetul din Duisburg o investighează pentru suspiciuni de fraudă. Anchetatorii bănuiesc că femeia ar fi simulat boala și că, în perioada concediului medical, ar fi lucrat ca terapeut naturist. De asemenea, aceasta ar fi participat la un concurs destinat antreprenorilor. În luna martie, anchetatorii au efectuat o percheziție la domiciliul ei și au ridicat probe care sunt în prezent analizate. Femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Profesoara nu a mai predat din anul 2009, invocând în mod repetat probleme de sănătate mintală. Potrivit presei germane, autoritățile nu au dispus ani la rând o expertiză medicală pentru verificarea capacității sale de muncă. Cazul a provocat un amplu scandal în Germania și a ajuns inclusiv în atenția politicienilor. Din cauza modului în care a fost gestionată situația, a fost declanșată o procedură disciplinară și împotriva unui angajat al administrației districtuale.