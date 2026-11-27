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Dincolo de fotbal, documentarul spune povestea unei familii pentru care succesul, sacrificiul și responsabilitatea față de o țară au devenit parte din aceeași moștenire.

Ce înseamnă să porți pe umeri speranțele unei țări? Dar să fii fiul unui om care a devenit un simbol al fotbalului românesc și să simți că trebuie să-ți construiești propriul drum, sub presiunea unui nume care a scris istorie? Din 27 noiembrie, VOYO aduce în exclusivitate Iordănescu - În numele tatălui, un documentar în trei părți, realizat de Remus Achim, despre două generații, o pasiune comună și o moștenire care vine la pachet cu responsabilități uriașe.

La trei decenii distanță, Anghel Iordănescu și fiul său, Edward Iordănescu, au ocupat aceeași poziție: cea de selecționer al echipei naționale de fotbal a României. Primul, supranumit „Generalul”, a condus România într-o perioadă în care fotbalul însemna mai mult decât un sport, devenind o sursă de emoție și speranță pentru milioane de oameni. Cel de-al doilea a preluat aceeași responsabilitate într-o lume diferită, cu o presiune publică amplificată și cu așteptări la fel de mari. “Lumea mă știe de <Generalul>. Mulți mă cunosc de <Puiu>. Fostul jucător și fostul selecționer. Riguros, exigent, un dur, un om care avea fermitate în glas”, spune Anghel Iordănescu.

Dar cât de greu este să-ți găsești propria voce atunci când numele pe care îl porți a devenit deja istorie? Cum gestionezi comparațiile, criticile, așteptările și responsabilitatea de a nu dezamăgi o țară? Documentarul explorează tocmai această relație complexă dintre tată și fiu, urmărind momentele de triumf, îndoială, vulnerabilitate și solidaritate care le-au definit parcursul.

Prin imagini de arhivă, conversații intime, secvențe din prezent și mărturisiri mai puțin cunoscute, „Iordănescu - În numele tatălui” aduce publicul aproape de cei doi, atât individual, cât și împreună. Este o poveste despre ambiție și sacrificiu, despre autoritate și familie, despre greutatea unui nume, dar și despre libertatea de a-ți construi propria identitate.

Primul episod al documentarului Iordănescu - În numele tatălui este disponibil începând de astăzi, exclusiv pe VOYO.