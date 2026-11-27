Generează rezumat cu AI

Întrebat când se poate aştepta un verdict final în disputa legată de medalia gimnastei române, conducătorul COSR a precizat că procesul este în desfăşurare: „Nu există un termen precis, este un proces care continuă. Fiecare parte încearcă să vină cu argumente în favoarea opiniei pe care o au despre acest subiect. Pentru noi lucrurile sunt foarte clare, am câştigat o medalie de bronz, ne dorim să păstrăm acea medalie de bronz. Dacă se mai poate acorda o medalie de bronz şi pentru sportiva din America, noi suntem foarte, foarte bucuroşi, dar medalia aceasta de bronz este a României şi trebuie să rămână a noastră", potrivit Agerpres.

Mihai Covaliu a criticat situaţia actuală din gimnastica românească, atrăgând atenţia că federaţiei îi lipsesc în prezent strategia, managementul şi selecţia necesare pentru a reveni la nivelul marilor performanţe din trecut.

„Cu gimnastica, în primul şi în primul rând, trebuie să-i întrebaţi pe ei ce au de gând să facă, pentru că noi, în momentul ăsta, foarte sincer vorbim, nu ştim ce vor să facă. Gimnastica este cea mai medaliată federaţie olimpică din România. Gimnastica a reuşit la Paris să câştige o medalie, care încă este pusă sub semnul întrebării. Dar gimnastica trebuie să ajungă, în primul şi în primul rând, la nivelul la care noi am fost obişnuiţi, şi nivelul acela este dat, în primul şi în primul rând, de strategie, de management, de selecţie şi de know-how-ul corespunzător nivelului de la cele mai mari competiţii. Deocamdată, aceste lucruri nu sunt”, a adăugat preşedintele COSR.

Procedura Federaţia Română de Gimnastică & Ana Maria Bărbosu contra Jordan Chiles, USA Gymnastics, Donatella Sacchi şi World Gymnastics a fost retrimisă la TAS de Tribunalul Federal Suprem Elveţian în februarie 2026, urmând să fie reexaminată, după apariţia unei noi probe. O audiere în faţa TAS nu este aşteptată înainte de mai 2027.

Pe 5 august 2024, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766, astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă. Ulterior, Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, aceasta fiind urmată pe locul 4 de Sabrina Maneca-Voinea şi pe 5 de americanca Jordan Chiles.

Ulterior, atât federaţia de gimnastică din SUA, cât şi gimnasta română Sabrina Maneca-Voinea au făcut apel la Tribunalul Federal Elveţian.

România nu mai obţinuse o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012 (Londra), când Sandra Izbaşa câştiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României lua bronz.