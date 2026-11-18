De pildă, o pisică pare că încerca să afle ce se întâmplă, iar un câine a părut mai degrabă nervos că a fost trezit din somn. Medicii veterinari spun că necuvântătoarele pot percepe vibrațiile produse de cutremur mult mai intens decât oamenii.

Cu câteva secunde înainte ca vibrațiile să miște camera de supraveghere, o pisică intră în alertă. Când totul începe să se miște, o zbughește în altă cameră. Din altă direcție mai apare o felină, care se adăpostește sub masă.

În alt apartament, o pisică se urcă pe un fotoliu, ca și cum ar vrea să aibă o vizibilitate mai bună.

Când vibrațiile se întețesc, fuge. Se întoarce însă repede și continuă să inspecteze camera cât timp podeaua se mișcă sub ea, doar ca să plece din nou din cameră. Dar, parcă din curiozitate, revine, urcă pe un dulap și rămâne vigilentă.

În unele cazuri, patrupedele au reacționat înainte ca undele seismice să se resimtă.

Femeie: „M-a trezit pisica mea cu trei secunde înainte. A sărit din pat și s-a ascuns.”

Femeie: „Dormea în spatele meu, a pus lăbuța pe mine.”

Altele s-au trezit chiar în momentul în care pământul a început să se miște. Un câine care pare că visează sare din pat, buimac.

Lătratul nervos îl trezește pe stăpân. Imediat ce și-a făcut datoria, cățelul se așază la loc.

Vladimir Luncanu, proprietar: „Loli, gata! A trecut cutremurul, gata, fetița!”

După ce a dărâmat ce i-a stat în cale, Loli s-a ascuns după o perdea când a simțit seismul.

Vladimir Luncanu, proprietar: „Mergea foarte ghemuită, era destul de speriată.”

Într-o curte din județul Buzău, câinii au dat trezirea imediat ce au simțit pericolul.

Alexandru Chesler, medic veterinar: „Seismologii spun că animăluțele percep mult mai exacerbat niște unde grosiere care dau acele bubuituri, zguduituri. Astea sunt percepute mult mai din timp. Din cauza asta devin mult mai agitate.”

Mișcările seismice pot afecta inclusiv peștii și păsările, spun medicii veterinari.