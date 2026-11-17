În urma acesteia, podul Kerci, care leagă peninsula Crimeea, situată în nordul Mării Negre, de partea continentală a Rusiei, a fost avariat în cursul nopţii, relatează EFE, citată de Agerpres.

"Este rezultatul celei de-a şaptea faze a unei operaţiuni desfăşurate pe parcursul mai multor săptămâni, organizată şi coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) împreună cu Statul Major al Forţelor armate ale Ucrainei", a declarat Zelenski, care a explicat că forţele ucrainene au "distrus treptat" apărarea antiaeriană rusă pentru a deschide calea către pod.

Dronele şi rachetele ucrainene folosite în atacul asupra podului Kerci

Preşedintele ucrainean a explicat că în cadrul operaţiunii au fost utilizate diferite modele de drone şi rachete ucrainene, precum Ruta, Palianiţa, Flamingo sau Neptun.

Zelenski a spus că podul este "principalul punct de trecere militar între teritoriul rus şi Crimeea noastră ucraineană" şi a subliniat că, în etapele anterioare ale operaţiunii, au fost distruse radare şi alte echipamente de război electronic pentru a face posibilă lovirea acestei infrastructuri.

"Astăzi, în faza decisivă, dronele Palianiţa au avut o performanţă extraordinară, lovind porţiunea rutieră a podului, în timp ce rachetele Neptun, dronele cu rază lungă de acţiune şi dronele FP-5 au lovit porţiunea feroviară", a precizat preşedintele ucrainean.

Zelenski a afirmat, de asemenea, că rachete Flamingo au fost utilizate pentru a lansa un "atac de precizie ghidat" şi a subliniat că sistemul de comunicaţii al rachetei a funcţionat "impecabil până în ultimele secunde" ale atacului.

Liderul de la Kiev a afirmat că atacul reprezintă un răspuns la bombardamentele ruseşti asupra infrastructurii civile a ţării sale şi a reamintit că Rusia a respins toate propunerile de încetare a focului formulate de Ucraina de mai bine de un an.

El a adăugat că forţele ruse au atacat în repetate rânduri în ultimele ore, zile şi săptămâni poduri vitale pentru comunicaţiile ucrainene din oraşe, precum Zaporojie, Dnipro, Kiev sau Odesa, şi a mulţumit atât SBU, cât şi armatei şi producătorilor armelor utilizate în cadrul operaţiunii.

Reacția Rusiei

Podul care leagă Crimeea de Rusia va fi reparat şi va fi apoi "chiar mai bun decât înainte", a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, după ce atacurile ucrainene au avariat această infrastructură majoră şi de mare simbolism pentru Moscova, potrivit AFP.

"Va fi elaborat un plan (de reparaţie), un plan concret", a afirmat Dmitri Peskov pentru ziarul rusesc Izvestia. "De fapt, nu există nicio îndoială că podul va fi reparat şi că va fi chiar mai bun decât înainte", a adăugat el.