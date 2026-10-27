În aplauzele familiei și ale colegilor. Așa s-a întors luni noapte Radu Manole din Spania, unde a participat la Campionatul Mondial de Salsa și Bachata. Tânărul de 20 de ani nu a venit acasă cu mâna goală. A câștigat aurul atât la salsa, cât și la bachata - categoria lui. Asta după o muncă de 14 ani.

Radu Manole, dansator: „Nu mă așteptam la rezultatele astea. Îmi place să particip, să concurez. Dacă și câștig, cu atât mai bine. Nu am cum să dau un anumit timp de pregătire. În fiecare zi, în fiecare an, non-stop.”

Cătălin Munteanu, antrenor: „Nu este ușor, pentru că trebuie să își mențină an de an victoriile și el muncește foarte mult. Trebuie să ținem pasul cu el, în primul rând noi. Important este că mergem acolo și se aude imnul României pe scenă.”

România a avut rezultate și la proba pe echipe. Vibes Pro Team a ocupat locul al patrulea la bachata, într-o competiție la care au participat dansatori din zeci de țări.

Vibes Pro Team: „A fost o experiență unică anul ăsta. Am reușit în sfârșit să punem România pe hartă. A fost una grea, dar de la an la an am învățat mult mai multe.”

În spatele acestor rezultate sunt ore întregi de antrenament și sacrificii. Pentru unii dintre dansatori, pregătirea pentru competiții se împarte cu serviciul și responsabilitățile de acasă.

Alin, instructor bachata: „Trebuie să arătăm că România dansează. Înseamnă să împărtășim cu toții iubirea dansului, pasiune care a devenit un stil de viață. Terapie prin dans.”

Campionatul Mondial „La Negra Pasos Libres” este una dintre cele mai prestigioase competiții de dansuri latino din lume.

În fiecare an, tineri din peste 20 de țări vin în Alicante pentru a concura pe ringul de dans în fața unui juriu format din vedete internaționale.