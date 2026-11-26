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La finalul partidei, antrenorul Interului, Cristian Chivu, a declarat că i-a plăcut totul la echipa sa, potrivit News.ro.

„Mi-a plăcut totul la echipă în această seară (n.r. – miercuri seară): mentalitatea, organizarea, intensitatea şi acceptarea dificultăţilor specifice meciurilor din Liga Campionilor, cum ar fi conştientizarea faptului că nu putem domina de la început până la sfârşit. Organizarea noastră solidă ne-a ajutat să profităm la maximum de greşelile adversarului şi ne-a permis să presăm ori de câte ori a fost posibil. Ne-am descurcat bine în toate aspectele: am făcut faţă intensităţii lor în primele 20 de minute, am apărat zona de centrări, am rezistat presiunii şi ne-am protejat poarta. Am creat ocazii bune, dar, cu puţin mai mult noroc, am fi putut încheia prima repriză în avantaj. Ştiam că ne aşteaptă un meci dificil. Ei joacă la intensitate ridicată, dar am reuşit să le facem faţă. În final, am fost răsplătiţi: am deschis scorul şi apoi ne-am dublat avantajul”, a spus Chivu.

„Echipa trebuie să rămână unită şi să nu-şi piardă coeziunea”

Rolul antrenorului este să insufle motivaţia potrivită înaintea fiecărui meci, a adăugat el.

„Încercăm să facem acest lucru şi să menţinem permanent un nivel bun. Echipa trebuie să rămână unită şi să nu-şi piardă coeziunea. Trebuie să fim conştienţi că, deşi s-ar putea să nu fim întotdeauna perfecţi, trebuie să avem aceeaşi mentalitate. Am demonstrat asta astăzi şi am obţinut rezultatul. Ştim cum stăm în clasament şi ce ne aşteaptă. Trebuie să analizăm mereu, chiar şi atunci când lucrurile merg bine, dar nu ne-am pierdut luciditatea după meciul de la Bergamo. Am jucat bine timp de 75 de minute, iar fazele finale nu anulează lucrurile bune pe care le-am realizat în acel meci. Sincer să fiu, trebuie să rămâi lucid şi să analizezi ce s-a întâmplat din punct de vedere tehnic şi mental”, a precizat el.

Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa VfB Stuttgart, în etapa a cincea a grupei Ligii Campionilor.

Anterior, duminică, Inter a terminat la egalitate în deplasare, scor 4-4, cu Atalanta Bergamo, în etapa a 12-a din Serie A. Atalanta a revenit de la 1-3 şi 2-4.