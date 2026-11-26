Cristian Chivu, după victoria din meciul cu Stuttgart: „Mi-a plăcut totul la echipă: mentalitatea, organizarea, intensitatea”
A treia victorie consecutivă în Liga Campionilor şi al treilea meci la rând fără gol primit. Inter a învins Stuttgart cu 2-0, pe San Siro, şi şi-a continuat seria bună din competiţiile europene.
Generează rezumat cu AI
La finalul partidei, antrenorul Interului, Cristian Chivu, a declarat că i-a plăcut totul la echipa sa, potrivit News.ro.
„Mi-a plăcut totul la echipă în această seară (n.r. – miercuri seară): mentalitatea, organizarea, intensitatea şi acceptarea dificultăţilor specifice meciurilor din Liga Campionilor, cum ar fi conştientizarea faptului că nu putem domina de la început până la sfârşit. Organizarea noastră solidă ne-a ajutat să profităm la maximum de greşelile adversarului şi ne-a permis să presăm ori de câte ori a fost posibil. Ne-am descurcat bine în toate aspectele: am făcut faţă intensităţii lor în primele 20 de minute, am apărat zona de centrări, am rezistat presiunii şi ne-am protejat poarta. Am creat ocazii bune, dar, cu puţin mai mult noroc, am fi putut încheia prima repriză în avantaj. Ştiam că ne aşteaptă un meci dificil. Ei joacă la intensitate ridicată, dar am reuşit să le facem faţă. În final, am fost răsplătiţi: am deschis scorul şi apoi ne-am dublat avantajul”, a spus Chivu.
„Echipa trebuie să rămână unită şi să nu-şi piardă coeziunea”
Rolul antrenorului este să insufle motivaţia potrivită înaintea fiecărui meci, a adăugat el.
„Încercăm să facem acest lucru şi să menţinem permanent un nivel bun. Echipa trebuie să rămână unită şi să nu-şi piardă coeziunea. Trebuie să fim conştienţi că, deşi s-ar putea să nu fim întotdeauna perfecţi, trebuie să avem aceeaşi mentalitate. Am demonstrat asta astăzi şi am obţinut rezultatul. Ştim cum stăm în clasament şi ce ne aşteaptă. Trebuie să analizăm mereu, chiar şi atunci când lucrurile merg bine, dar nu ne-am pierdut luciditatea după meciul de la Bergamo. Am jucat bine timp de 75 de minute, iar fazele finale nu anulează lucrurile bune pe care le-am realizat în acel meci. Sincer să fiu, trebuie să rămâi lucid şi să analizezi ce s-a întâmplat din punct de vedere tehnic şi mental”, a precizat el.
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa VfB Stuttgart, în etapa a cincea a grupei Ligii Campionilor.
Anterior, duminică, Inter a terminat la egalitate în deplasare, scor 4-4, cu Atalanta Bergamo, în etapa a 12-a din Serie A. Atalanta a revenit de la 1-3 şi 2-4.
Video recomandate
Șoferii luați prin surprindere de iarnă au dat buzna la vulcanizări. Tot mai mulți aleg anvelopele all-season
Șoferii luați prin surprindere de iarnă au dat buzna la vulcanizări. Tot mai mulți aleg anvelopele all-season
O fetiță de 4 luni, salvată cu o tehnică folosită în premieră în România. „O să vedem viața cu alți ochi”
România, pe locul al doilea în UE la rata deceselor premature asociate poluării cu particule fine, după Bulgaria
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat pentru al doilea an consecutiv cel mai apreciat din Europa
Miss România a stârnit controverse la Miss Universe cu un costum inspirat din operele lui Brâncuși
Alba Iulia se pregătește pentru Ziua Națională a României
Șeful Nvidia, chemat la audieri în Congresul SUA. Întrebările la care trebuie să răspundă Jensen Huang
Nectaria, o fetiță de 4 luni, operată pe creier la Târgu Mureș cu o tehnică în premieră pentru România
Ciolanul, cel mai căutat produs pentru 1 Decembrie. Cât costă anul acesta kilogramul
România, în pragul unui declin demografic major. În 2100 ar putea avea populația din 1900
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit