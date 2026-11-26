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Considerată un adevărat plămân artificial, această terapie poate susține temporar funcția pulmonară sau cardiacă a pacienților aflați în stare critică, oferind timp pentru recuperare sau pentru un transplant. ECMO nu înseamnă doar tehnologie performantă. Înseamnă echipe medicale cu pregătire specială, experiență, intervenție rapidă și centre de expertiză. Cât de mari sunt șansele de supraviețuire, care sunt riscurile acestei proceduri și ce ar trebui să facă România pentru a dezvolta o rețea eficientă de centre ECMO? Am discutat despre toate acestea cu medicul Iuliu Torje, specialist român care profesează în Germania și care se implică activ în pregătirea medicilor din România pentru această terapie salvatoare.

Ce este, de fapt, ECMO?

Iuliu Torje, medic primar ATI, supraspecializare ECMO (Germania): „ECMO, dacă folosim denumirea în limba engleză, înseamnă Extracorporeal Membrane Oxygenation, adică oxigenare extracorporeală prin membrană. Practic, nu este o tehnică deloc nouă, așa cum probabil s-ar presupune. Istoria ECMO se întoarce undeva în anii 1970, când au fost realizate primele astfel de terapii. Plecând de la populația pediatrică, în anul 1976, profesorul Robert Bartlett, din America, a pus primul copil nou-născut pe ECMO, în încercarea de a-l salva. Acel copil încă trăiește și astăzi. Este cunoscut sub numele de Baby Esperanza. Este deja adult, are propriul copil, iar de atunci această tehnică a avansat exponențial, câștigând extrem de mult în importanță începând cu anii 2010–2011, dacă ne amintim de pandemia de gripă AH1N1. Această terapie are aplicabilitate atât în patologia pulmonară, cât și în cea cardiacă. Ce facem în cazul unei patologii pulmonare? Încercăm să punem plămânul nativ în repaus. În momentul în care un pacient suferă de așa-numitul sindrom de detresă respiratorie acută, plămânul nativ, în urma agresiunii bacteriene, virale și așa mai departe, suferă procese inflamatorii importante, astfel încât nu mai face față rolului său de a asigura oxigenarea și eliminarea dioxidului de carbon din sânge. Noi, prin intermediul acestui aparat, drenăm sângele pacientului, îl trecem prin aparatul ECMO, unde este oxigenat printr-o membrană specială extracorporeală, iar mai apoi îl reintroducem în organismul pacientului.”

Practic, vorbim despre un plămân artificial? Putem să-l denumim așa?

Iuliu Torje, medic primar ATI, supraspecializare ECMO (Germania): „Da, cred că putem să-l denumim, într-adevăr, un plămân artificial. Este un aspect foarte important: ECMO, în sine, nu este o terapie salvatoare, adică nu rezolvăm problema în momentul în care conectăm pacientul la ECMO, ci este o terapie de tip punte, așa-numitul bridge. Poate fi o punte către o destinație terapeutică, către transplant sau către recuperare.”

Adică plămânul să își revină, iar medicii să poată folosi terapiile adecvate atât timp cât plămânul natural este în repaus?

Iuliu Torje, medic primar ATI, supraspecializare ECMO (Germania): „Exact. Când vorbim despre sindromul de detresă respiratorie, știm foarte bine că pacienții sunt ventilați mecanic. Această ventilație mecanică, în funcție de gravitatea problemei pulmonare, este escaladată sau dezescaladată în funcție de necesitate. Există anumiți parametri pe care noi, medicii specialiști în terapie intensivă, îi urmărim. În momentul în care ventilația mecanică este escaladată peste anumite valori pe care noi le considerăm protective, putem face mai mult rău decât bine. Mai exact, putem agresa plămânul prin intermediul ventilației mecanice, astfel încât să îl ducem într-o zonă din care probabil nu îl mai putem recupera. ECMO ne oferă posibilitatea de a menține presiunile ventilației mecanice în limitele unui concept pe care îl numim protective ventilation, adică ventilație pulmonară protectivă, astfel încât să reducem stresul mecanic aplicat plămânului în timpul ventilației mecanice.

În patologia cardiacă există o serie de indicații. Vorbim despre șocuri cardiogene, de exemplu, cele apărute în urma unui infarct miocardic acut.

Vorbim despre miocardite, cardiomiopatii și inclusiv despre situații în care anumite cardiomiopatii dilatative evoluează către șoc cardiogen.

Atunci este momentul în care putem conecta pacientul la ECMO și putem face o punte către transplant sau către un cord artificial.

În special, vorbim și despre pacienții care se află în stopuri cardiorespiratorii refractare, adică stopuri cardiorespiratorii din care pacienții nu își revin în urma resuscitării convenționale.”

Care sunt șansele reale de supraviețuire atunci când un pacient este conectat la ECMO?

Iuliu Torje, medic primar ATI, supraspecializare ECMO (Germania): „Depinde de patologie și, în primul rând, depinde de timp. Noi spunem întotdeauna că, în momentul în care conectăm un pacient la ECMO, timpul inițierii tratamentului este un factor foarte important. De asemenea, etiologia bolii care a dus la instalarea șocului cardiogen sau a disfuncției pulmonare trebuie să fie compatibilă cu recuperarea. De aceea, cel puțin în patologia cardiacă, pacienții sunt foarte atent selecționați.

Dacă vorbim despre supraviețuire, studiile efectuate în ultimii 20 de ani arată o rată de supraviețuire de aproximativ 50% în cazul șocului cardiogen refractar și de aproximativ 70% în cazul sindromului de detresă respiratorie acută. Într-adevăr, în ciuda faptului că tehnologia evoluează permanent, rata mortalității în aceste patologii atât de severe este totuși destul de mare și diferă foarte mult de la un centru la altul. Ratele de supraviețuire ale pacienților în centrele de expertiză sunt mult mai mari decât în centrele care abia inițiază un program ECMO.”

Spuneați că este important momentul conectării pacientului la ECMO. Vorbim și aici despre o fereastră de timp în care ar trebui conectat?

Iuliu Torje, medic primar ATI, supraspecializare ECMO (Germania): „Da. Noi aveam o vorbă în terapie intensivă: să salvăm macrocirculația înainte ca pacientul să intre în tulburări microcirculatorii. Aceste șocuri sunt extrem de agresive, iar pacienții trec prin mai multe stadii de evoluție, cel puțin în cazul șocului cardiogen. Din experiența noastră, am observat că, cu cât intervenim mai rapid și nu lăsăm pacientul să se deterioreze clinic, adică să dezvolte sindroame complexe de hipoperfuzie a țesuturilor, cu atât șansa de supraviețuire este mai mare.”

Putem vorbi despre complicații în cazul ECMO?

Iuliu Torje, medic primar ATI, supraspecializare ECMO (Germania): „Absolut. Trebuie să ne imaginăm că este o terapie extrem de invazivă. Vorbim despre niște canule extrem de mari și de groase, pentru că trebuie să drenăm sângele din corpul pacientului. Nu vorbim despre câteva sute de mililitri de sânge, ci despre litri, în funcție de patologie.

De exemplu, dacă avem un pacient cu o patologie respiratorie severă, în care funcția nativă a plămânului este complet compromisă, iar pacientul este ceea ce numim complet dependent de ECMO, vorbim despre fluxuri de sânge de 6, 7 sau 8 litri pe minut. Practic, sângele este drenat din organism, trece prin circuitul extracorporeal și este reoxigenat. În cazul patologiilor cardiace, vorbim despre fluxuri mai mici, care trebuie adaptate funcției reziduale a cordului. Acolo lucrurile se complică extrem de mult, pentru că, atunci când avem un ECMO cardiac, trebuie să ne imaginăm că facem un lucru complet nefiziologic. Știm că inima pompează sângele în organism. Ei bine, prin intermediul ECMO, noi pompăm sângele retrograd în organism. Între ceea ce pompează inima nativă și fluxul ECMO pe care îl administrăm periferic, retrograd în aortă, cele două fluxuri de sânge se întâlnesc undeva. Din acest motiv, trebuie să adaptăm permanent parametrii, astfel încât să nu dezvoltăm și mai multe complicații.”

Cât poate sta un pacient conectat la ECMO?

Iuliu Torje, medic primar ATI, supraspecializare ECMO (Germania): „Mie îmi place să spun: cât este nevoie. Evident, ținta noastră este întotdeauna să reducem cât mai mult timpul pe care pacientul îl petrece conectat la ECMO. Dacă se poate, încercăm să îl deconectăm în două-trei zile. În cazul patologiilor pulmonare, există însă situații în care pacienții au nevoie de ECMO pentru o perioadă îndelungată. Cel mai mult am avut un pacient care a stat 113 zile pe ECMO.

Toată lumea crede, în multe spitale, că, atunci când solicită echipa ECMO, aceasta vine, montează două canule pacientului, sângele este recirculat și pacientul este salvat. Adevărata luptă începe în momentul în care pacientul ajunge pe ECMO. Ceea ce faci după inițierea terapiei este momentul în care putem spune că începe greul. Canularea în sine, în mâini experimentate, este cel mai ușor lucru. Însă rezultatul pacientului depinde de modul în care știi să gestionezi cazul mai departe și de felul în care știi să gestionezi complicațiile.”

Este nevoie de o pregătire specială și de lungă durată?

Iuliu Torje, medic primar ATI, supraspecializare ECMO (Germania): „Absolut. Germania cred că este cel mai bun exemplu în ceea ce privește pregătirea pentru ECMO. Germania este, probabil știți, un sistem în care banii, cel puțin până în prezent, nu au reprezentat niciodată o problemă. Evident, acum există probleme și acolo. Îmi amintesc că, inclusiv în timpul pandemiei, foarte multe spitale își achiziționau aparate ECMO pentru că doreau să trateze pacienții cu sindrom de detresă respiratorie acută în contextul infecției COVID. Noi, fiind centru de referință, eram solicitați de spitale să facem telemedicină în terapie intensivă. Se vedea foarte mult acest lucru, inclusiv în ceea ce privește supraviețuirea pacienților. După încheierea pandemiei, s-au realizat studii retrospective pentru a evalua supraviețuirea pacienților conectați la ECMO în Germania. S-a observat clar că Germania a avut o rată de mortalitate mult mai mare comparativ cu alte state ale Uniunii Europene care utilizează această tehnologie de mult timp. Motivul este acesta: extrem de multe spitale nu aveau experiență în managementul acestor pacienți. Pentru că aici vorbim despre o competență care ține de terapia intensivă, atunci când conectăm un pacient la circulație extracorporeală. Lipsa de experiență a dus la acest fenomen de mortalitate crescută.”

Cum este organizată sau cum ar trebui organizată o rețea astfel încât terapia ECMO să funcționeze? Se poate face ECMO în fiecare spital?

Iuliu Torje, medic primar ATI, supraspecializare ECMO (Germania): „Nu. Categoric, ECMO nu trebuie făcut în fiecare spital. ECMO trebuie concentrat în centre regionale, foarte bine distribuite geografic. Spitalele din jurul acestor centre regionale trebuie arondate fiecărui centru, astfel încât terapia ECMO să nu rămână doar în spital, ci echipele extrem de bine pregătite să poată merge la pacienți atunci când este nevoie. Canularea, managementul pacientului și tot ceea ce presupune ECMO trebuie să poată fi realizate de aceste echipe specializate. De exemplu, vorbind despre România și ținând cont de populație, cred că undeva la patru-cinci centre ECMO supraregionale ar reprezenta soluția pentru îmbunătățirea accesului la această terapie.”

În Germania puteți lua aparatul și merge cu el oriunde pentru a conecta pacientul?

Iuliu Torje, medic primar ATI, supraspecializare ECMO (Germania): „Absolut oriunde. Este un aparat mobil, iar echipele sunt pregătite. Toți membrii echipei ECMO din spital sunt instruiți. Avem inclusiv o gardă care este pregătită 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, să plece oriunde pe teritoriul Germaniei pentru a canula pacienții și a-i aduce la centrul nostru.”