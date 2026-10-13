„Suntem conştienţi că trebuie să disputăm şapte meciuri şi să obţinem cele mai bune rezultate posibile pentru a ne califica. FC Bruges este o echipă cu o identitate bine definită, o formaţie ofensivă, şi este cu adevărat valoroasă. Nu va fi uşor, niciun meci din Liga Campionilor nu este", a declarat Chivu.

„În meciurile pe care le disputăm, avem nevoie de energie, determinare şi de atitudinea potrivită: acestea sunt elementele care ne dictează alegerile. Am optat pentru o formulă diferită împotriva Parmei (3-0 sâmbătă, în Serie A - n. r.) faţă de ceea ce s-ar fi putut aştepta unii. Avem un lot puternic, în care calitatea individuală este pusă în slujba grupului", a adăugat el.

Chivu s-a referit la mijlocaşul său Hakan Calhanoglu: „Nimeni nu ar trebui să-i pună vreodată la îndoială valoarea, a demonstrat-o de-a lungul anilor. Vom vedea cum îl gestionăm, avem nevoie de toată lumea, fiindcă jucăm din trei în trei zile. Ceea ce nu trebuie să facem este să punem în pericol integritatea fizică a jucătorilor".

„Este Liga Campionilor un vis sau o oportunitate? Trebuie să fim cu toţii atenţi la această întrebare: dacă răspunzi vis, o transformi într-un obiectiv, iar acesta nu este acelaşi lucru. Este firesc ca Inter să aibă ambiţia de a ajunge cât mai departe (...). Fără a pierde din vedere efortul, munca şi parcursul. Nicio sumă nu poate cumpăra un trofeu atât de important. (...) Singura certitudine este dorinţa de a visa, însă munca depusă pentru a transforma acel vis în realitate este ceea ce contează cu adevărat", a punctat tehnicianul.

„Ne-am format o mentalitate care ne permite să intrăm pe teren cu un puternic simț al responsabilității”

„Vom face câteva schimbări. Calhanoglu e bine. A fost văzut cu gheaţă - eu nu observasem, pentru că, din punctul meu de vedere, ieşise de pe teren fără probleme. A încasat o lovitură uşoară şi a aplicat gheaţă, dar e în regulă. Spence îşi recapătă forma de joc. Mă bucur să văd că scapă de o parte din presiune şi frustrare. Când a sosit, a avut probleme fizice care l-au ţinut departe de teren în prima parte a sezonului. Încrederea în sine şi moralul său au crescut enorm, iar acest lucru mă bucură", a spus românul.

El a vorbit şi despre fundaşul Alessandro Bastoni: „Nu voi mai reveni asupra nedreptăţii pe care a suferit-o sau a celor întâmplate la echipa naţională. Cu toţii cunoaştem valoarea lui Ale - atât cea individuală pentru noi, cât şi pentru Italia (după cum a demonstrat) -, dar nu trebuia să demonstreze nimic nimănui. A fost întotdeauna un jucător de o valoare certă. Din când în când - nu aş spune că trebuie să-i răsfăţăm, dar trebuie să avem puţină grijă de jucătorii pe care îi avem în Italia. Ale este un element esenţial atât pentru Inter, cât şi pentru Italia".

„Ne-am format o mentalitate care ne permite să intrăm pe teren cu un puternic simţ al responsabilităţii, afişând uneori atitudinea şi determinarea potrivite, iar alteori impunându-ne jocul cu autoritate, deşi există întotdeauna loc de mai bine. Avem posibilitatea de a progresa, întrucât există aspecte ale modului nostru de abordare care pot fi puse în practică şi mai eficient. Lotul este de mare valoare, concurenţa din cadrul grupului ridică ştacheta la antrenamente şi ne sporeşte ambiţiile. Clubul împărtăşeşte această ambiţie şi construieşte un lot competitiv în consecinţă, deşi, fără a dori să critic, există întotdeauna loc pentru îmbunătăţiri suplimentare", a subliniat Chivu.

Întrebat despre posibilitatea schimbării stilului de joc, el a răspuns: „Nu decidem dinainte ce vom face. Avem propria noastră identitate, iar adversarul este cel care ne obligă să facem anumite alegeri. În primele 20 de minute la Madrid, am dominat practic şi nu am cedat nimic, apoi am primit un gol, iar meciul s-a schimbat (1-2 împotriva lui Real Madrid - n. r.). Obiectivul acestui grup este să-şi păstreze o mentalitate puternică şi o abordare proactivă. Dacă aş spune, pentru un singur meci: „Astăzi vom juca defensiv şi vom vedea ce ne dă Dumnezeu”, cum aş mai putea rămâne consecvent? Pe teren, primeşti ceea ce meriţi. Uneori poţi întoarce soarta unui meci, alteori nu. Pentru mine contează ca, dacă trebuie să pierdem, să alegem noi cum pierdem şi să nu depindem de alţii".

După o lună de pauză, Liga Campionilor revine marţi şi miercuri cu meciurile din etapa a doua a grupei principale. Cele mai multe partide sunt programate de la ora 22.00.

Marţi:

Lens - Sporting Lisabona (19:45)

Sabah - Slavia Praga (19:45)

Arsenal - Lille

Atlético de Madrid - Manchester United

Inter Milano - Club Brugge

Galatasaray - FC Barcelona

Leipzig - PSV Eindhoven

Viking - Bayern München

Villarreal - Napoli

Miercuri:

Feyenoord - Como (19:45)

LASK - Liverpool (19:45)

AS Roma - Real Madrid

Aston Villa - Fenerbahçe

Şahtior Doneţk - AEK Atena

Bodø/Glimt - Borussia Dortmund

Manchester City - Paris Saint-Germain

Real Betis - FC Porto

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.