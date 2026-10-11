Pe stadionul Giuseppe Meazza Inter a întâlnit fosta echipă a lui Chivu, Parma, iar campioana Italiei a controlat fără probleme înfruntarea, rezolvând problema învingătoarei după prima jumătate de oră, scrie News.ro.

Petar Sucic a deschis scorul în minutul 13, iar după cinci minute Hakan Calhanoglu a transformat un penalti, primit după analiza VAR, la un fault asupra lui Pio Esposito. Marcus Thuram a dus scorul la o diferenţă de trei goluri, în minutul 31, şi elevii lui Cristian Chivu au mai tras frâna de mână.

În cele din urmă Inter Milano – Parma s-a terminat 3-0 şi nerrazzurii sunt pe primul loc în Serie A, cu 16 puncte, cel puţin până la meciul Romei cu Como. Parma rămâne cu 4 puncte şi e pe locul 17.

Ce a scris presa din Italia

Reacțiile nu au întârziat să apară în presa din Italia. FCInterNews, publicație dedicată clubului milanez, a ales un titlu sugestiv: „Parma, pusă pe jar și mâncată de Inter în doar 31 de minute”, potrivit Sport.ro.

Inter își îndreaptă acum privirea către UEFA Champions League. Trupa lui Cristi Chivu va debuta în competiție marți, 13 octombrie, într-un meci pe teren propriu cu Club Brugge.