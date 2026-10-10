Pe stadionul Giuseppe Meazza Inter a întâlnit fosta echipă a lui Chivu, Parma, iar campioana Italiei a controlat fără probleme înfruntarea, rezolvând problema învingătoarei după prima jumătate de oră, scrie News.ro.

Petar Sucic a deschis scorul în minutul 13, iar după cinci minute Hakan Calhanoglu a transformat un penalti, primit după analiza VAR, la un fault asupra lui Pio Esposito. Marcus Thuram a dus scorul la o diferenţă de trei goluri, în minutul 31, şi elevii lui Cristian Chivu au mai tras frâna de mână.

În cele din urmă Inter Milano – Parma s-a terminat 3-0 şi nerrazzurii sunt pe primul loc în Serie A, cu 16 puncte, cel puţin până la meciul Romei cu Como. Parma rămâne cu 4 puncte şi e pe locul 17.