Cristian Chivu a avut numeroase motive de satisfacție, după ce jucătorii săi au demonstrat pe teren rezultatele muncii depuse în ultimele săptămâni, potrivit Inter.

Antrenorul formației Nerazzurri a analizat victoria cu 3-0 în declarațiile oferite după meci.

„A existat un anumit grad de incertitudine după o pauză de trei săptămâni, deoarece era ceva ce nu mai experimentaserăm până acum, așa că nu știam cu adevărat la ce să ne așteptăm. Jucătorii s-au pregătit foarte bine în această perioadă, cu entuziasm și cu o dorință reală de a se antrena, în timp ce cei plecați la echipele naționale au contribuit la rezultatele reprezentativelor lor.

Sunt mulțumit de modul în care am abordat meciul și de calitatea pe care am arătat-o. Ne-am adaptat rapid unui adversar despre care nu aveam foarte multe informații.

Mă bucur și că am reușit să le oferim minute de joc fotbaliștilor care aveau nevoie de ele și să îi odihnim pe cei care jucaseră mult pentru echipele lor naționale.”

Cristian Chivu l-a lăudat pe Pio Esposito: „A demonstrat o adevărată forță mentală”

„Cred că principala calitate a lui Pio este altruismul. Egoismul pur și simplu nu face parte din jocul său: el muncește pentru echipă.

Astăzi am fost mulțumit și de modul în care a făcut pressing după ce am pierdut posesia, dar și de reacția sa atunci când lucrurile nu i-au ieșit. A demonstrat o adevărată forță mentală în acele momente.

Mai are loc de îmbunătățire, dar muncește din greu, se pune la dispoziția echipei, iar colegii recunosc că este un jucător care poate avea o contribuție importantă, așa cum a demonstrat deja.”

Chivu, despre calitățile lui Carlos și rolul lui Dimarco în echipă

„Carlos a evoluat foarte bine și sezonul trecut, atât ca fundaș lateral ofensiv, cât și în linia de trei fundași.

Are calități importante în ceea ce privește forța fizică și energia în dueluri, dar jocul său nu se rezumă doar la aceste aspecte.

Poate să urce în atac, să pătrundă pe flanc și are un șut excelent cu ambele picioare. Avem un jucător care își cunoaște punctele forte și știe cum să le folosească în beneficiul echipei.

Cerințele noastre se schimbă în funcție de adversar. Lui Dimarco îi place să găsească spații, să pătrundă în careu și să atace centrările, chiar și din poziția de fundaș lateral dreapta, așa cum a făcut în prima repriză.

De asemenea, este unul dintre cei mai buni la anticiparea momentului și a modului în care trebuie să facă pressing asupra adversarului aflat în posesia mingii, imediat după ce pierdem balonul”, a declarat Cristian Chivu.