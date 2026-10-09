La Pinetina, atmosfera este una relaxată, asemănătoare cu cea de la începutul unui nou an școlar. Trei săptămâni fără fotbal au fost dificile, inclusiv pentru antrenorul lui Inter, care este pregătit să reia competiția cu meciul împotriva Parmei, potrivit Gazzeta Dello Sport.

„A fost o așteptare lungă, dar în sfârșit începem din nou”, a declarat Chivu, care abia vineri a avut la dispoziție întregul lot.

Cristi Chivu, despre lupta la titlu în Serie A: „Este abia octombrie”

Faptul că jucătorii săi au fost răspândiți în Europa și în întreaga lume, pentru meciurile echipelor naționale, va influența în continuare deciziile antrenorului român, chiar dacă acesta a încercat mai multe variante la ultimul antrenament.

„Nu putem ignora minutele pe care le-au jucat la echipele naționale și nu vrem să îi expunem unor riscuri din punct de vedere fizic, dar avem jucători obișnuiți să evolueze la fiecare trei zile. Trebuie să înțelegem momentul, adversarul și echilibrul echipei.”

În același timp, Inter are ocazia să accelereze ritmul în campionat, profitând inclusiv de confruntarea dintre echipele antrenate de Gasperini și Fàbregas.

„Dar de ce se vorbește mereu despre anti-Inter? De ce nu vorbim despre anti-Roma? Sau anti-Como? Știm cine suntem, nu avem nevoie ca alții să ne amintească faptul că purtăm o medalie la gât.

Noi știm doar să luptăm, dar este prea devreme să vorbim despre anumite lucruri, despre cine este împotriva cui. Este abia octombrie.”

În rest, antrenorul a oferit câteva declarații despre situația individuală a jucătorilor, păstrând discreția caracteristică echipei.

„Provedel, titular? Veți vedea mâine... Spence se antrenează cu noi, fără restricții, de o săptămână, dar nu putem uita că a lipsit de pe teren două luni. Este disponibil, va fi convocat și, mai presus de toate, suntem fericiți să îl vedem zâmbind.”

Chivu și-a apărat jucătorii: „Nu există nicio problemă cu Sučić”

Antrenorul a profitat de conferința de presă pentru a-și apăra unii dintre jucători, începând cu Calhanoglu.

„În Turcia, a fost criticat pentru că nu a mers la Bologna să își vadă colegii de la echipa națională, dar eu am luat decizia. Am programat antrenamentul după-amiaza. Era primul său antrenament cu echipa și am vrut să fie prezent, așa că nu i-am dat zi liberă.”

Situația internaționalului turc a adus în discuție și numele înlocuitorului său, Stankovic, care până acum nu a evoluat pe teren.

„Știm cu toții cât de important este Hakan în acel rol, dar suntem și curioși să îl vedem pe Ale, care ar fi putut juca mai mult.

L-am ținut în brațe când era copil, l-am antrenat când era adolescent, iar el știe că se află într-o echipă care a ajuns la un nivel ridicat și are ambiții mari.

Ceea ce mă bucură este că muncește din greu pentru a demonstra că poate concura la acest nivel. Mai devreme sau mai târziu, va arăta de ce este capabil.

Și nu există nicio problemă cu Sučić. A venit târziu de la Cupa Mondială, a ratat o săptămână de pregătire din cauza nașterii fiului său. Suntem mulțumiți de el și de modestia sa.”

Chivu a urmărit la televizor și experimentul făcut de naționala Franței cu Diouf.

„L-am văzut jucând ca fundaș lateral și chiar mi-a plăcut. A fost puțin timid, dar era un rol complet nou pentru el.

Mă bucur când un jucător înțelege că nu trebuie să fie legat de o poziție fixă și cât de importantă este versatilitatea. Pot spune asta pentru că și eu am jucat ca extremă sub comanda lui Mourinho.

Cred că Andy este fericit acum și sper că va accepta din punct de vedere mental faptul că, pe măsură ce știi să faci mai multe lucruri, cu atât este mai bine.”